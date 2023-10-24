Ілон Маск зробив нову скандальну заяву про війну в Україні

Макс закликав відновити відносини з Росією та припинити вогонь

Американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск знову втрапив у скандал через свої висловлювання щодо війни Росії проти України. Цього разу бізнесмен закликав до «припинення вогню» і назвав війну в Україні – «безнадійною ситуацією». Про це він сказав під час виступу на онлайн-панелі в X (Twitter).

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«Нам потрібно знайти мир в Україні, і я думаю, що нам потрібно відновити нормальні відносини з Росією», – сказав Маск.

Крім того, мільярдер заявив, що США буквально «вступають до Третьої світової війни».

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«Я думаю, ми рухаємося до Третьої світової війни», – сказав Маск.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновник компаній SpaceX та власник соцмережі Twitter Ілон Маск відмовив командуванню Збройних сил України у проханні включити супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму. Про це пише американське видання The New York Times з посиланням на два джерела, які «знайомі із ситуацією».

Також видання The Washington Post повідомило, що соціальна мережа Twitter, яка належить Ілону Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.