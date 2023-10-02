Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Скандальний мем Маска про Зеленського: користувачі дали волю емоціям

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скандальний мем Маска про Зеленського: користувачі дали волю емоціям
фото з відкритих джерел

Американського мільярдера поздоровили з втратою останньої краплі порядності

Американський мільярдер та власник Tesla Ілон Маск опублікував мем про Зеленського з цинічним підписом, і відповідь користувачів не змусила на себе чекати.

Чергова витівка Маска вилізла йому боком і він нарвався на потужний хейт з боку підписників. Очевидно, що люди розкритикували його мем та не здержували себе у висловах в коментарях.

Скандальний мем Маска про Зеленського: користувачі дали волю емоціям фото 1

«Коли Маск приймає урядові подачки, він просто хоче стати багатшим», – зазначається в одному з коментарів.

Інший «поздоровив» Маска з втратою останньої краплі порядності. Крім того, автори коментарів під публікацією Маска цікавляться, чи він опублікував його під час розмови з Путіним.

6 фото
На весь екран

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск опублікував мем про президента Володимира Зеленського та допомогу Україні, який «прикрасив» цинічним підписом в соціальній мережі Х. «Коли минуло п'ять хвилин, а ти не попросив допомоги в мільярд доларів», – написано на картинці, яку запостив Ілон Маск.

Таком ми писали, що платформу Ілона Маска визнали найбільшим засобом поширення російської пропаганди. X, колишній Twitter, який більше не входить до кодексу, є платформою з найбільшим відсотком поширення постів про дезінформацію. Раніше видання The Washington Post повідомило, що соціальна мережа Twitter, яка належить Ілону Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.

Теги: Ілон Маск Володимир Зеленський соцмережі

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після візиту на першому році президентства Володимира Зеленського «старий-новий» прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу більше не відвідував Україну. Хоча питань накопичилося чимало
Україно-ізраїльський тупик: чи є шанс помиритися? Війна і дипломатія
8 вересня, 11:15
Павло Кириленко очолював Донецьку ОДА з 2019 року
Зеленський звільнив очільника Донецької ОВА
5 вересня, 20:26
Маск відмовив командуванню  Збройних сил України у проханні включити супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму
Ілон Маск відповів, чи справді причетний до зриву операції ЗСУ з деокупації Криму
8 вересня, 08:16
Арестович вважає, що до влади «потрапили випадкові люди», які не знають як її контролювати
Арестович, якого вигнали з Банкової, почав кампанію помсти
20 вересня, 18:40
Співачка опублікувала світлини з 2020 року
Скандальна співачка Maruv вирішила нагадати про себе
21 вересня, 10:37
Останнім часом відносини між сусідніми державами значно погіршилися
Зерно, вибори та допомога біженцям: що відомо про конфлікт між Україною і Польщею
20 вересня, 13:18
Зеленський повідомив, що ЗСУ деокупують Бахмут і ще два міста
Зеленський повідомив, що ЗСУ деокупують Бахмут і ще два міста
22 вересня, 09:26
У Нью-Йорку Володимир Зеленський провів зустріч із Пенні Пріцкер
Зеленський зустрівся зі спецпредставницею США з відбудови України
20 вересня, 22:18
Володимир Зеленський зустрівся з Ллойдом Остіном
Зеленський відвідав Пентагон і поспілкувався з міністром оборони США
21 вересня, 21:15

Соціум

Як живуть та скільки заробляють біженці з України на Алясці
Як живуть та скільки заробляють біженці з України на Алясці
Скандальний мем Маска про Зеленського: користувачі дали волю емоціям
Скандальний мем Маска про Зеленського: користувачі дали волю емоціям
Росіяни замінили справжні бомбардувальники на аеродромі намальованими (фото)
Росіяни замінили справжні бомбардувальники на аеродромі намальованими (фото)
Ще одна країна ЄС закриває кордон для автомобілів із російськими номерами
Ще одна країна ЄС закриває кордон для автомобілів із російськими номерами
Туреччина суттєво ускладнить життя росіянам
Туреччина суттєво ускладнить життя росіянам
ООН попередила людство про наближення катастрофи планетарного масштабу
ООН попередила людство про наближення катастрофи планетарного масштабу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Легендарний спортсмен і друг України несподівано підтримав РФ
24K
Росія повністю укомплектувала 25-ту армію – ЗСУ
22K
Підприємець випадково дізнався, що його «поховали» на Алеї героїв у Тернополі
14K
Деякі пенсіонери підлягатимуть мобілізації: у Раді зареєстровано законопроєкт
8998
Проросійський переможець виборів у Словаччині зробив цинічну заяву про Україну
6360
В Україні повітряна тривога тривала близько 40 хвилин

Новини

Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ
Сьогодні, 07:17
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:03
«Вагнерівці» можуть знову стати загрозою – ISW
Сьогодні, 06:21
ЗСУ просуваються вперед поблизу Роботиного – ISW
Сьогодні, 05:00
Мінлива хмарність, переважно без опадів: прогноз погоди на 2 жовтня
Сьогодні, 04:35
На півдні України оголошувалась ракетна небезпека
Сьогодні, 01:57

Прес-релізи

Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
2 жовтня, 10:57
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту