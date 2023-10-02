Скандальний мем Маска про Зеленського: користувачі дали волю емоціям

Американського мільярдера поздоровили з втратою останньої краплі порядності

Американський мільярдер та власник Tesla Ілон Маск опублікував мем про Зеленського з цинічним підписом, і відповідь користувачів не змусила на себе чекати.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чергова витівка Маска вилізла йому боком і він нарвався на потужний хейт з боку підписників. Очевидно, що люди розкритикували його мем та не здержували себе у висловах в коментарях.

«Коли Маск приймає урядові подачки, він просто хоче стати багатшим», – зазначається в одному з коментарів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Інший «поздоровив» Маска з втратою останньої краплі порядності. Крім того, автори коментарів під публікацією Маска цікавляться, чи він опублікував його під час розмови з Путіним.

6 фото На весь екран











Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск опублікував мем про президента Володимира Зеленського та допомогу Україні, який «прикрасив» цинічним підписом в соціальній мережі Х. «Коли минуло п'ять хвилин, а ти не попросив допомоги в мільярд доларів», – написано на картинці, яку запостив Ілон Маск.

Таком ми писали, що платформу Ілона Маска визнали найбільшим засобом поширення російської пропаганди. X, колишній Twitter, який більше не входить до кодексу, є платформою з найбільшим відсотком поширення постів про дезінформацію. Раніше видання The Washington Post повідомило, що соціальна мережа Twitter, яка належить Ілону Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.