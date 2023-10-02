Ілон Маск запостив ціничний мем про Зеленського та допомогу Україні

Ілон Маск заявив, що президент Зеленський нібито «не може не просити мільярдної допомоги кожні п’ять хвилин»

Мем, який опублікував Ілон Маск, висміює президента Зеленського та допомогу Україні

Американський мільярдер та власник компанії Tesla Ілон Маск опублікував мем про президента Володимира Зеленського та допомогу Україні, який «прикрасив» цинічним підписом. Публікація з’явилася в соціальній мережі Х.

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Ілон Маск опублікував цинічний мем про допомогу Україні

«Коли минуло п'ять хвилин, а ти не попросив допомоги в мільярд доларів», – написано на картинці, яку запостив Ілон Маск.

Зазначимо, що подібний «жарт» Маска викликав низку критичних коментарів у соціальній мережі. Користувачі зазначають, що негатив Маска спрямований на Зеленського через те, що він «стоїть проти Путіна, чого б ніколи не зміг Ілон Маск». Проте є й користувачі, які підтримали насмішку над Україною.

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Нагадаємо, що платформу Ілона Маска визнали найбільшим засобом поширення російської пропаганди. X, колишній Twitter, який більше не входить до кодексу, є платформою з найбільшим відсотком поширення постів про дезінформацію. Раніше видання The Washington Post повідомило, що соціальна мережа Twitter, яка належить Ілону Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.

Раніше Ілон Маск відзначився скандальною заявою про український контрнаступ: він заявив, що під час бою гине багато воїнів заради «незначних територіальних здобутків».