На чиєму боці Ілон Маск?

Чому Ілон Маск на могильщика вільного світу не тягне

Маск закликає США «відновити нормальні стосунки» з Росією. Мовляв, щоби вона не утворила «грізну» і катастрофічну для світу пару з Китаєм: необмежені природні ресурси плюс надпотужний промисловий і демографічний потенціал. Звісно, інтересами України та українців, за Маском, треба пожертвувати.

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Отже, узагальнимо. Цей (…) пропонує «нормальні стосунки» з країною яка:

Брутально порушила і продовжує порушувати всі без винятку норми міжнародного права. Скоїла і коїть на землі України, тобто в Європі, незчисленні криваві злочини проти людей і людяності. Фактично зруйнувала, заблокувала роботу ключових міжнародних інституцій – ООН, ОБСЄ тощо – які покликані вирішувати міждержавні проблеми на основі права і справедливості. Побудувала і озброїла світову систему терору і нацьковує її в своїх інтересах на кого захоче. От як ХАМАС на Ізраїль. Брутально – через комп’ютерні мережі – втручається у внутрішні справи демократичних країн на всіх континентах. Поширила за «нафтогазові» гроші на весь світ свою агентуру – і шкодить, шкодить, шкодить…

Уявімо, що США дослухалися до найбагатшого свого громадянина Ілона Маска. Одразу запитання: на що тоді перетворяться самі Сполучені Штати Америки? А Європейський Союз? А демократія, як спосіб життя, без якого не було б ані самого Маска, ані «Старлінка», ані його мільярдів взагалі?

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Ми знаємо, що подібне ганебне варнякання, час від часу звучить і у Штатах, і взагалі. Але чомусь особливо обурливо це чути від персонажа, якого б просто не було, якби наприкінці 40-х великий Черчіль не зруйнував «нормальні стосунки» Заходу з маніяком Сталіним, а великий Рейган у 80-х не пішов «на ви» з «імперією Зла».

А тепер, у 2023-му, маємо остаточно сформовану «вісь Зла», яка у сліпій (тут краще не скажеш) ненависті готова знищити все, навіть фундамент, на якому стоїть. Катастрофічну пару «Китай-Росія» уже створено і «розпарувати» її за допомогою «нормалізації стосунків» з маніяком Путіним точно не вийде. Тож вибір перед світом стоїть той самий, як перед Черчілем і Рейганом.

А з Ілоном Маском дискутувати не треба, він за своїми когнітивними якостями, навіть, до «дикого капіталізму, не дотягує. Його достатньо відкидати, як Рональд Рейган свого часу відкидав (і відкинув!) комунізм.