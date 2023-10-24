Суд залишив Коломойського під вартою, РФ почала нову операцію в Україні. Головне за 24 жовтня

Суд зобов'язав надати медичну допомогу бізнесмену та забезпечити необхідне лікування

Шевченківський районний суд міста Києва залишив Коломойського під вартою, росіяни намагаються дезінформувати українців та сіяти паніку, в Україні зʼявляться поселення. «Главком» зібрав у добірку новини 24 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Справа Коломойського: Суд залишив бізнесмена під вартою

Сьогодні, 24 жовтня, Шевченківський районний суд міста Києва розглянув питання про зміну запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському. Його залишили під вартою. Також суд зобов'язав організувати надання медичної допомоги Коломойському та забезпечити необхідне лікування.

Ворог почала нову психологічну операцію в Україні

Ворог за допомогою штучного інтелекту створює десятки різних псевдо телевізійних сюжетів ніби від українських телеканалів та поширює їх в соцмережах. У ДТЕК наголошують, що це інформаційна атака окупантів. Мета ворога: дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю і сіяти паніку.

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В Україні зʼявляться поселення. Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України». Згідно із документом, тепер усі населені пункти з компактною забудовою та чисельністю населення понад 10 тисяч мешканців матимуть статус міста. Міста, які не відповідатимуть цьому визначенню, не планують знижувати у статусі.

Росія хотіла вдарити по Україні ракетою із космосу

Колишній глава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін пропонував російському диктатору Володимиру Путіну використати космічну ракету для удару по Україні. Стверджується, що він у розмові з генеральним директором російського ракетно-космічного центру «Прогресс» Дмитром Барановим обговорював удар по великому українському місту космічною ракетою.

Україна та Німеччина утворили спільне оборонне підприємство

Німецький оборонний концерн Rheinmetall та «Українська оборонна промисловість» утворили спільне підприємство, що обслуговуватиме та ремонтуватиме техніку, поставлену Україні партнерами. Також на цьому підприємстві буде проходити локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG.