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Мирослав Гай Блогер

Скандал з Ілоном Маском. Що не так з реакцією українського МЗС

glavcom.ua
Starlink відмінно показав себе на лінії фронту
фото з відкритих джерел

Треба подякувати Маску, і налагодити з ним прямий зв'язок, запросити його в Україну, поділитися з ним нашим болем

Пішов дикий хейт в українському сегменті соцмереж на Ілона Маска, який зробив декілька твітів щодо своїх поглядів на українську владу.

Я скажу з прагматичної точки зору. Стане Starlink, то стане фронт.

Мало того, Україна отримала тисячі Starlinkів від партнерів, які оплатив сам Маск, оплачує Пентагон і яких не вистачає, бо ніхто не аналізував Реальну потребу, а не ту, яку вбачає хтось у верхах.

Мало того, є обліковані тисячі волонтерських Starlinkів, які досі сплачуються волонтерами або бійцями бригад, бо Міністерство Оборони та Мінцифри досі не проробили процедуру, як ці Starlinkи оплачувать, а нові «діячі» побилися об бюрократичну стінку і або самоусунулися, або звільнилися, бо нащо цим займатися...

Так тепер на Маска пішла ще й хвиля хейту за його твіти.

А хто з Міністерства Закордонних Справ зв'язався з Маском і організував йому зустріч з Президентом України Зеленським, Міністром Оборони Умєровим, з Головнокомандувачем Залужним, з Родинами загиблих Героїв, з українським ІТ сектором, з громадянським суспільством, з Українською діаспорою США тощо?

Та ми маємо дякувати Маску, бо без нього ми програли б. Starlinkи працюють в штабах, Starlinkами організовується зв'язок в бригадах, Starlinkи всюду.

Тому треба подякувати Маску, і налагодити з ним прямий зв'язок, запросити його в Україну, поділитися з ним нашим болем.

Замість цього хейт.

Це абсолютно деструктивна позиція.

Р.S. Міністерство Оборони та Мінцифри, розробіть алгоритм оплати волонтерських Starlinkів в бригадах, що корегують арту, здійснюють зв'язок та іншу роботу. І не совєтським методом – заборонити. А єдиним алгоритмом оплати облікованих та поставлених на баланса військових частин Starlinkів, що тримають фронт та дають можливість нищити ворога.

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Джерело
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Теги: скандал Ілон Маск Starlink

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