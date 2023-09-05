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Індія може змінити назву – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Індія може змінити назву – ЗМІ
Питання перейменування Індії вирішуватиметься під час спеціальної сесії парламенту 18-22 вересня
фото з відкритих джерел

Бхарат – споконвічна назва країни мовою хінді

Уряд Індії, ймовірно, ухвалить резолюцію про зміну офіційної назви країни на Бхарат під час спеціальної сесії парламенту, запланованої на 18-22 вересня
Про це пише India Today.

Бхарат – споконвічна назва країни мовою хінді. Обидва ці слова, Індія та Бхарат, є офіційними та легальними.

«Британці змінили назву Бхарата на Індію. Відповідно до статті першої Конституції зазначено: «Індія, тобто Бхарат». Наша країна була відома під назвою Бхарат протягом тисячоліть... Це давня назва цієї країни, яку можна знайти в стародавніх санскритських текстах. Назва Індія була дана колоніальним Раджем і таким чином є символом рабства. Назву «Індія» слід вилучити з конституції», – наводять ЗМІ слова депутата Нареша Бансала.

Як повідомив керівник Індійського національного конгресу Джайрам Рамеш у соцмережі X (колишній Twitter), офіційні запрошення на вечерю країн Групи двадцяти (G20) були відправлені від імені «президента Бхарата», а не «президента Індії».

Нагадаємо, саміт G20 в Індії заплановано на 9-10 вересня. Також стало відомо, що на саміт Великої двадцятки, який відбудеться у Нью-Делі, запросили президента Росії Володимира Путіна, однак у списку запрошених немає представників України.

16 серпня міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар підтвердив під час зустрічі з міжнародними ЗМІ, що Україна не була запрошена на саміт.

Згодом російський диктатор Володимир Путін оголосив, що не поїде в Нью-Делі й відправить міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Ймовірною причиною є те, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна.

Читайте також: Індія не запросила Україну на саміт G20, однак покликала Путіна: список учасників
Теги: Індія уряд Конституція

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