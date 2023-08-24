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Названо країни, які стануть новими членами БРІКС (список)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Названо країни, які стануть новими членами БРІКС (список)
БРІКС розшириться
фото з відкритих джерел

Одним із основних критеріїв вибору нових членів БРІКС був географічний фактор

Аргентина, Єгипет, Іран, ОАЕ та Саудівська Аравія стануть новими учасниками об'єднання БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР). Про це повідомив женевський кореспондент бразильського порталу UOL Жаміл Шад із посиланням на проєкт підсумкового документу саміту групи.

За інформацією журналіста, одним із основних критеріїв вибору був географічний фактор, який мав би забезпечувати регіональний баланс усередині об'єднання.

Відповідно до цього принципу, як пише Шад, розглядається також приєднання до блоку ще однієї африканської країни.

Крім того, у майбутньому влада Бразилії хотіла б бачити у складі об'єднання Індонезію, проте Джакарта поки що не готова приєднатися до БРІКС.

Нагадаємо, очільник Китаю Сі Цзіньпін закликав до єдності своїх колег з БРІКС і наполіг на необхідності розширення угруповання, щоб протистояти глобальному «періоду турбулентності та трансформації».

Саміт БРІКС у південноафриканському Йоганнесбурзі проходить із 22 по 24 серпня і його відвідують лідери 40 країн.

Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКC (англ. BRICS  – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa – «Главком»). На ці країни разом припадає понад 40% населення світу та чверть світової економіки. Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.

Акронім БРІКC був придуманий у 2001 році тодішнім головним економістом Goldman Sachs Джимом О'Нілом у дослідницькій статті, яка підкреслювала потенціал зростання Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Блок був заснований як неформальний клуб у 2009 році, щоб забезпечити платформу для своїх членів, щоб кинути виклик світовому порядку, де домінують Сполучені Штати та їхні західні союзники.

Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією, як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.

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Теги: Єгипет Китай Саудівська Аравія Індія БРІКС

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