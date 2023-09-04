Чи купуватиме Індія нафту з Росії? Індійський міністр дав обіцянку

Міністр нафти Індії Хардіп Пурі: «Наша залежність від російської нафти різко знизиться»

Постачання російської нафти до Індії різко знизиться, оскільки країни Близького Сходу роблять привабливіші пропозиції. Про це в інтерв'ю Bloomberg повідомив міністр нафти Індії Хардіп Пурі.

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«Наша залежність від російської нафти різко знизиться. Рентабельність поставок із Перської затоки зараз набагато привабливіша», – сказав Пурі.

Із січня Індія стала другим за величиною після Китаю споживачем російської нафти.

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Компанії країни взяли на себе більшу частину обсягів після того, як ЄС заборонив з 5 грудня минулого року імпорт російської нафти, а виробники запропонували знижки. У червні постачання досягли 55,8 млн барелів. При цьому розмір дисконту ніколи не був величезним. У перший місяць літа він становив $7,5.

Міністр нафти Індії при цьому сказав Bloomberg, що країна живе за законами ринку і купуватиме нафту у будь-кого. Хардіп Пурі додав, що уряд не приймає рішення про закупівлю нафти, але доручив НПЗ дотримуватися ліміту цін на російську нафту, встановлену «Великою сімкою».

У червні вперше із введення санкцій Заходу до російської нафти Індія купувала іракську нафту дешевше, ніж із Росії. Екс-головний постачальник нарощував частку, але поки що в рамках контрольованого зниження російського експорту. Про це свідчать дані міністерства торгівлі та промисловості Індії. Так, постачання склали 28,2 млн барелів за середньою ціною $67 за барель. У той же час з Росії Індія імпортувала 55,8 млн. барелів по $68.

У липні російська нафта почала дорожчати та, як повідомляли індійські ЗМІ, місцеві НПЗ вели переговори з альтернативними постачальниками.

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«За словами високопоставленого урядовця, нафтопереробні заводи державного сектору Індії ведуть переговори зі своїми традиційними постачальниками сирої нафти, зокрема з Іраком, про збільшення закупівель на тлі значного зниження знижок на російську нафту та ймовірності проблем, пов'язаних з оплатою, оскільки флагманська нафта марки Urals торгується вище цінової межі G7 $60 за барель», – писало наприкінці липня індійське The Indian Express.

Співрозмовники видання розповідали, що індійські НПЗ звернулися до Іраку з проханням розглянути питання про вигідніші умови оплати. Наприклад, збільшення терміну кредитування до 90 днів із нинішніх 60 днів.

Нагадаємо, найбільший покупець російської нафти, який забирав кожен другий барель, який танкери вивозили з портів РФ, має намір різко скоротити закупівлі. Індійські НПЗ, які після початку війни більш ніж у 40 разів збільшили закупівлі в РФ та забезпечували ними половину всього нафтового імпорту, переходитимуть на барелі з Близького Сходу.

У міру того, як російська нафта дорожчає, попит на неї в Індії вже падає. За даними Kpler, обсяги поставок знижуються три місяці поспіль і в червні впали до мінімуму за 7 місяців – 1,6 млн. барелів на день. Порівняно з рекордами, показаними у травні (2,2 млн барелів на добу), імпорт із РФ обвалився більш ніж на чверть. Російські барелі Індія замінює саудівськими: постачання з королівства, найбільшого нафтовидобувача в ОПЕК, зросли на 63%, до 863 тисяч барелів на день.