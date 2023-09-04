Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Чи купуватиме Індія нафту з Росії? Індійський міністр дав обіцянку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чи купуватиме Індія нафту з Росії? Індійський міністр дав обіцянку
Vіністр нафти Індії розповів чому його країна зменшує закупівлі нафти
фото: стоп-кадр з відео Bloomberg

Міністр нафти Індії Хардіп Пурі: «Наша залежність від російської нафти різко знизиться»

Постачання російської нафти до Індії різко знизиться, оскільки країни Близького Сходу роблять привабливіші пропозиції. Про це в інтерв'ю Bloomberg повідомив міністр нафти Індії Хардіп Пурі.

«Наша залежність від російської нафти різко знизиться. Рентабельність поставок із Перської затоки зараз набагато привабливіша», – сказав Пурі.

Із січня Індія стала другим за величиною після Китаю споживачем російської нафти. 

Компанії країни взяли на себе більшу частину обсягів після того, як ЄС заборонив з 5 грудня минулого року імпорт російської нафти, а виробники запропонували знижки. У червні постачання досягли 55,8 млн барелів. При цьому розмір дисконту ніколи не був величезним. У перший місяць літа він становив $7,5.

Міністр нафти Індії при цьому сказав Bloomberg, що країна живе за законами ринку і купуватиме нафту у будь-кого. Хардіп Пурі додав, що уряд не приймає рішення про закупівлю нафти, але доручив НПЗ дотримуватися ліміту цін на російську нафту, встановлену «Великою сімкою».

У червні вперше із введення санкцій Заходу до російської нафти Індія купувала іракську нафту дешевше, ніж із Росії. Екс-головний постачальник нарощував частку, але поки що в рамках контрольованого зниження російського експорту. Про це свідчать дані міністерства торгівлі та промисловості Індії. Так, постачання склали 28,2 млн барелів за середньою ціною $67 за барель. У той же час з Росії Індія імпортувала 55,8 млн. барелів по $68.

У липні російська нафта почала дорожчати та, як повідомляли індійські ЗМІ, місцеві НПЗ вели переговори з альтернативними постачальниками.

«За словами високопоставленого урядовця, нафтопереробні заводи державного сектору Індії ведуть переговори зі своїми традиційними постачальниками сирої нафти, зокрема з Іраком, про збільшення закупівель на тлі значного зниження знижок на російську нафту та ймовірності проблем, пов'язаних з оплатою, оскільки флагманська нафта марки Urals торгується вище цінової межі G7 $60 за барель», – писало наприкінці липня індійське The Indian Express.

Співрозмовники видання розповідали, що індійські НПЗ звернулися до Іраку з проханням розглянути питання про вигідніші умови оплати. Наприклад, збільшення терміну кредитування до 90 днів із нинішніх 60 днів.

Нагадаємо, найбільший покупець російської нафти, який забирав кожен другий барель, який танкери вивозили з портів РФ, має намір різко скоротити закупівлі. Індійські НПЗ, які після початку війни більш ніж у 40 разів збільшили закупівлі в РФ та забезпечували ними половину всього нафтового імпорту, переходитимуть на барелі з Близького Сходу.

У міру того, як російська нафта дорожчає, попит на неї в Індії вже падає. За даними Kpler, обсяги поставок знижуються три місяці поспіль і в червні впали до мінімуму за 7 місяців – 1,6 млн. барелів на день. Порівняно з рекордами, показаними у травні (2,2 млн барелів на добу), імпорт із РФ обвалився більш ніж на чверть. Російські барелі Індія замінює саудівськими: постачання з королівства, найбільшого нафтовидобувача в ОПЕК, зросли на 63%, до 863 тисяч барелів на день.

Читайте також: Індія обмежила продаж свого стратегічного продукту
Теги: нафта росія Індія імпорт міністр переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Викрадених дітей окупанти вчать «вірності Російській Федерації» та «поваги до державної служби»
Земля і діти. Чого хоче Росія від України: нові тези агресор
8 серпня, 13:50
Росіяни панічно маневрують у Чорному морі, щоб не втратити нові кораблі
Російські кораблі в Чорному морі терміново перегруповуються після атак дронів
8 серпня, 10:19
Пожежа в Домодєдово
У Московській області після вибухів спалахнула сильна пожежа (відео)
10 серпня, 03:56
Криголам «Таймир»
Застряглий у льодах російський танкер із нафтою витягли тільки за тиждень
11 серпня, 16:18
Росія намагається не залежати від закордонних постачань дронів
Росія різко збільшила темп виробництва дронів
14 серпня, 15:16
РФ наростила імпорт китайських екскаваторів, коли російські військові будували оборонні укріплення на тимчасово окупованих територіях України
WSJ: Китай допомагав РФ будувати в Україні оборонні споруди
23 серпня, 17:23
Сергія Суровікіна звільнено з посади головкому ПКС РФ
Росія знайшла заміну Суровікіну
23 серпня, 08:06
Індія завершила досліджувальну місію на Місяці
Індія завершила досліджувальну місію на Місяці
Сьогодні, 01:55
Ярослава Магучіх здолала планку в 2.01 м
Тріумф Ярослави Магучіх і ракетна атака на Україну: головне за ніч
28 серпня, 07:11

Економіка

Чи купуватиме Індія нафту з Росії? Індійський міністр дав обіцянку
Чи купуватиме Індія нафту з Росії? Індійський міністр дав обіцянку
Чиновник Росприроднагляду зізнався, що масштабно обкрадав метрополітен Росії
Чиновник Росприроднагляду зізнався, що масштабно обкрадав метрополітен Росії
Росія знову ошукала Китай, на цей раз із електроенергією
Росія знову ошукала Китай, на цей раз із електроенергією
Стартапи тікають зі Святої Землі: що відбувається із бізнесом Ізраїлю
Стартапи тікають зі Святої Землі: що відбувається із бізнесом Ізраїлю
Financial Times: Найбільші банки Китаю надають РФ мільярдні позики на тлі західних санкцій
Financial Times: Найбільші банки Китаю надають РФ мільярдні позики на тлі західних санкцій
ЗМІ дізналися, що ООН пропонує агресору задля повернення до зернової угоди
ЗМІ дізналися, що ООН пропонує агресору задля повернення до зернової угоди

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Забрати автокефалію в України? Вселенський патріарх відповів на підступи Москви
27K
У Краматорську жінка зробила селфі на фоні ракети, наслідки не забарилися
25K
Мобілізованих буде більше: Міноборони оновило список хвороб, за яким оцінюється придатність до служби
22K
ЗСУ повідомили, ким окупанти збираються замінити «потріпані» підрозділи на півдні
8167
Розвідка показала російського пілота, який передав Україні Мі-8 (відео)
7905
Мобілізація у вересні: які спеціальності потрібні армії

Новини

Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 06:45
Дощі з грозами: прогноз погоди на 4 вересня
Сьогодні, 04:55
4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 04:56
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
2 вересня, 11:07

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту