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Стало відомо, чи поїде Путін в Індію на саміт G20

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стало відомо, чи поїде Путін в Індію на саміт G20
фото з відкритих джерел

Цього тижня Путін був присутній на зустрічі лідерів групи БРІКС у Південній Африці за допомогою відеозв’язку, а не особисто

Російський диктатор Володимир Путін не має наміру особисто відвідувати саміт G20, запланований на 9-10 вересня в Індії. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Reuters.

«Ні, у президента немає таких планів», – повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков на зустрічі з журналістами.

Відповідаючи на запитання, чи візьме Путін участь у саміті з відео-зв'язку, представник Кремля зазначив, що формат уточнюватиметься.

Цього тижня він був присутній на зустрічі лідерів групи БРІКС у Південній Африці за допомогою відеозв’язку, а не особисто.

Нагадаємо, міністри з цифрової економіки країн G20 обговорили війну Росії в Україні з урахуванням її впливу на глобальну економіку, і більшість країн Групи рішуче засудили вторгнення РФ. 

Однак, як зазначається в повідомленні, Росія виступила проти включення абзацу з таким формулюванням про засудження війни в Україні до тексту міністерської декларації, внаслідок чого жодної декларації ухвалено не було.

Раніше повідомлялося, що відсутність диктатора Володимира Путіна на саміті БРІКС у Південній Африці свідчить про ізоляцію Росії на міжнародній арені. 

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін вирішив особисто проконтролювати, як триває підготовка до саміту БРІКС та зателефонував президенту Південно-Африканської Республіки Сирілу Рамафосі. 

Нагадаємо, міністерство юстиції ПАР запросило ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у директора державного обвинувачення (NDPP) Шаміле Батохі. 

Це сталося більш ніж через два місяці після того, як Департамент міжнародних відносин і співробітництва ПАР направив своїм колегам із правосуддя ордер Міжнародного кримінального суду (МКС). Ордер було видано на підставі відповідальності Путіна за воєнні злочини, вчинені під час вторгнення Росії в Україну.

Прокуратура звернулася до суду, щоб змусити уряд заарештувати Путіна, якщо він приїде у ПАР на саміт БРІКС, запланований на серпень у Йоганнесбурзі.

Теги: росія відео диктатор прессекретар правосуддя БРІКС арешт Міністерство юстиції путін саміт Дмитро Пєсков

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