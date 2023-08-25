Стало відомо, чи поїде Путін в Індію на саміт G20
Цього тижня Путін був присутній на зустрічі лідерів групи БРІКС у Південній Африці за допомогою відеозв’язку, а не особисто
Російський диктатор Володимир Путін не має наміру особисто відвідувати саміт G20, запланований на 9-10 вересня в Індії. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Reuters.
«Ні, у президента немає таких планів», – повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков на зустрічі з журналістами.
Відповідаючи на запитання, чи візьме Путін участь у саміті з відео-зв'язку, представник Кремля зазначив, що формат уточнюватиметься.
Цього тижня він був присутній на зустрічі лідерів групи БРІКС у Південній Африці за допомогою відеозв’язку, а не особисто.
Нагадаємо, міністри з цифрової економіки країн G20 обговорили війну Росії в Україні з урахуванням її впливу на глобальну економіку, і більшість країн Групи рішуче засудили вторгнення РФ.
Однак, як зазначається в повідомленні, Росія виступила проти включення абзацу з таким формулюванням про засудження війни в Україні до тексту міністерської декларації, внаслідок чого жодної декларації ухвалено не було.
Раніше повідомлялося, що відсутність диктатора Володимира Путіна на саміті БРІКС у Південній Африці свідчить про ізоляцію Росії на міжнародній арені.
Як відомо, російський диктатор Володимир Путін вирішив особисто проконтролювати, як триває підготовка до саміту БРІКС та зателефонував президенту Південно-Африканської Республіки Сирілу Рамафосі.
Нагадаємо, міністерство юстиції ПАР запросило ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у директора державного обвинувачення (NDPP) Шаміле Батохі.
Це сталося більш ніж через два місяці після того, як Департамент міжнародних відносин і співробітництва ПАР направив своїм колегам із правосуддя ордер Міжнародного кримінального суду (МКС). Ордер було видано на підставі відповідальності Путіна за воєнні злочини, вчинені під час вторгнення Росії в Україну.
Прокуратура звернулася до суду, щоб змусити уряд заарештувати Путіна, якщо він приїде у ПАР на саміт БРІКС, запланований на серпень у Йоганнесбурзі.
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