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У Джидді Єрмак провів зустрічі з очільниками понад 30 делегацій: подробиці

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Джидді Єрмак провів зустрічі з очільниками понад 30 делегацій: подробиці
фото: Офіс президента

Андрій Єрмак обговорив актуальні питання двосторонніх відносин з учасниками зустрічі щодо реалізації Формули миру

Протягом 5–6 серпня, в рамках зустрічі в Джидді (Саудівська Аравія) щодо реалізації української формули миру, Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, зустрівся з очільниками понад 30 делегацій. Про це інформує сайт президента.

5 серпня в рамках зустрічі в Джидді (Саудівська Аравія), відбулися зустрічі з представниками понад 30 країн, зокрема США, Саудівської Аравії, Фінляндії, Японії, Катару, Франції, Німеччини, Іспанії, Норвегії, Туреччини, Польщі та Словаччини.

Під час обговорень з радником з питань національної безпеки президента США, Джейком Салліваном було обговорено першочергові оборонні потреби України, зокрема щодо посилення української ППО для захисту портової інфраструктури Півдня України.

Також сторони узгодили спільні дії в рамках реалізації Формули миру та підготовки до Глобального саміту миру. Відбувся обмін думками щодо підсумків Вільнюського саміту НАТО та подальших кроків на шляху інтеграції України в Альянс.

Під час зустрічі з заступником міністра закордонних справ Японії, Сігео Ямадою, керівник Офісу президента Андрій Єрмак висловив сподівання, що невдовзі будуть започатковані переговори щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії для України, яка базуватиметься на Спільній декларації «Групи семи», що була ухвалена у Вільнюсі.

Під час переговорів з дипломатичним радником президента Франції, Еммануелем Бонном, основний акцент був зроблений на безпековій підтримці України з боку Парижа, зокрема, на необхідності посилення протиповітряної оборони для захисту портової інфраструктури на Півдні країни. Сторони також обговорили залучення Франції до практичної реалізації Української формули миру та підготовки до Глобального саміту миру.

Зокрема, під час зустрічі з радником прем'єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу, радником Федерального канцлера Німеччини з зовнішньої політики Єнсом Пльотнером, дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном та радником з питань національної безпеки президента США Джейком Салліваном були обговорені перспективи започаткування найближчим часом переговорів щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії для України. Ця угода має базуватися на Спільній декларації "Групи семи", яка була ухвалена у Вільнюсі 12 липня та передбачає підтримку держави в її зусиллях забезпечити безпеку та мир у регіоні.

Єрмак також висловив очікування щодо започаткування найближчим часом переговорів стосовно двосторонньої угоди про безпекові гарантії для України у розвиток ухваленої у Вільнюсі 12 липня Спільної декларації «Групи семи» про підтримку нашої держави

Під час зустрічі з головним зовнішньополітичним радником президента Європейської ради Саймоном Мордю особлива увага була приділена оцінці поступу України на шляху до вступу в ЄС та прогресу у виконанні семи рекомендацій Європейської комісії, які стануть основою для відкриття переговорів про вступ. Керівник Офісу президента закликав європейських партнерів до розробки наступного, 12-го пакету обмежувальних заходів ЄС проти РФ.

Також, під час зустрічі з державним секретарем канцелярії президента Польщі, керівником Бюро міжнародної політики Марціном Пшидачем, очільник Офісу президента Андрій Єрмак високо оцінив готовність Польщі долучитися до реалізації Української формули миру. Співрозмовники докладно обговорили питання забезпечення експорту українського зерна суходолом до країн ЄС в умовах продовження блокади українських портів.

Керівник Офісу президента висловив сподівання, що країни – сусіди України утримаються від запровадження односторонніх обмежувальних заходів на експорт української агропродукції після 15 вересня.

Раніше повідомлялося, що у Саудівській Аравії у міста Джидда пройшов мирний саміт щодо принципів відновлення сталого й справедливого миру в Україні. Обговорення між представниками країн було відкритим і чесним.

Мета саміту полягала в тому, щоб зібрати країни «глобального півдня», такі як Індія, Бразилія та Південна Африка, а також країни Європейського Союзу, і Сполучені Штати та Канаду, щоб об’єднати зусилля навколо України для досягнення мирного плану. Зустріч у Джидді на цих вихідних – продовження подібної зустрічі в Копенгагені в червні.

Як відомо, після першого дня переговорів щодо української формули миру, які відбулися в Саудівській Аравії, було досягнуто домовленості про непорушність кордонів України як основи майбутньої мирної угоди. 

Теги: експорт переговори Офіс президента Андрій Єрмак Африка Бразилія Індія Саудівська Аравія саміт обмін

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