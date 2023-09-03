Попри війну має бути зрозуміло: кого і за що звільняють й призначають на посади в уряді

Кадрові зміни в уряді можуть статися вже наступного тижня

Читаю у ЗМІ (з посиланням на «різні джерела») про можливі кадрові зміни наступного тижня в уряді.

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Будуть/не будуть – подивимося. Але що хотілося?

Хотілося щоб попри війну, все ж, було зрозуміло: кого і за що звільняють та кого і чому призначають з/на ту чи іншу посаду (а є ще ж така тема, як ротації).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Не маю на увазі публічні скандали – це і так зрозуміло. Маю на увазі реальні показники та реальний стан речей у тій чи іншій галузі.

Не для критики попередників, а для розуміння масштабу роботи для наступників.

Бо якщо є чітка картина ситуації, то: