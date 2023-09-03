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Олеся Яхно Політтехнологиня

Попри війну має бути зрозуміло: кого і за що звільняють й призначають на посади в уряді

glavcom.ua
Нові кандидати на посади мають розуміти масштаб роботи

Кадрові зміни в уряді можуть статися вже наступного тижня 

Читаю у ЗМІ (з посиланням на «різні джерела») про можливі кадрові зміни наступного тижня в уряді.

Будуть/не будуть – подивимося. Але що хотілося?

Хотілося щоб попри війну, все ж, було зрозуміло: кого і за що звільняють та кого і чому призначають з/на ту чи іншу посаду (а є ще ж така тема, як ротації).

Не маю на увазі публічні скандали – це і так зрозуміло. Маю на увазі реальні показники та реальний стан речей у тій чи іншій галузі.

Не для критики попередників, а для розуміння масштабу роботи для наступників.

Бо якщо є чітка картина ситуації, то:

  1. наступнику є від чого відштовхуватись в своїх пропозиціях
  2. можна зрозуміти, наскільки ці пропозиції є професійними та відповідають задачам
Джерело
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Теги: кадрові зміни уряд

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Олеся Яхно

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