Світовий косметичний бренд відкликає всі партії у США: що було виявлено у кремі

Продукт, що продається під торговою маркою La Roche-Posay, містить пероксид бензоїлу, який за певних умов може перетворитися на канцерогенну речовину

Французький косметичний гігант L'oreal вирішив вилучити з ринку свій крем Duo Acne Spot Treatment через небезпечний інгредієнт, що входить до його складу

Відомий міжнародний косметичний бренд L`Oreal відкликає всі партії крема від акне Effaclar Duo в США через побоювання, що креми забруднені бензолом – небезпечним канцерогеном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Згідно з інформацією, Effaclar Duo, що продається під брендом La Roche-Posay, містить бензоїлпероксид, який вбиває бактерії та допомагає лікувати акне. За певних умов бензоїлпероксид може розкладатися та утворювати бензол, який у великих концентраціях здатний викликати лейкоз.

Ще рік тому незалежна лабораторія Valisure з Коннектикуту виявила забруднення бензолом у багатьох популярних засобах з бензоїлпероксидом і тоді звернулася до Управління з контролю якості США (FDA) з проханням відкликати забруднені продукти.

«L'Oreal повідомили, що тестування виявило «слідизабруднювача» в одній партії продукту. «Тому в тісній співпраці з FDA ми вирішили проактивно вилучити з продажу обмежені партії поточної формули Effaclar Duo, що залишилися», – сказали в компанії.

Там додали, що з 2024 року вони розробляють покращену формулу Effaclar Duo. Незабаром вона має надійти у продаж.

Раніше Valisure виявила підвищені рівні бензолу у засобах від акне від Clinique, Clearasil та Up & Up від Target. За останні чотири роки лабораторія також виявила бензол у сонцезахисних кремах, антиперспірантах, сухих шампунях та антисептиках для рук. Багато хто з цих товарів був відкликаний після подальшої перевірки з боку FDA.

Нагадаємо, раніше Coca-Cola Europacific Partners Belgium, дочірня компанія харчового гіганта The Coca-Cola Company, оголосила про масове відкликання своєї продукції з ринків Бельгії, Великої Британії, Люксембургу, Нідерландів, Франції та Німеччини через підвищений вміст хлоратів.