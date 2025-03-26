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Глава Пентагону Гегсет відреагував на опубліковані скріни скандальної переписки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Глава Пентагону Гегсет відреагував на опубліковані скріни скандальної переписки
Гегсет: ЗМІ й надалі займатимуться тим, що вміють найкраще – розповсюджувати містифікації
фото: DW

Видання The Atlantic наголошує, що витік інформації з Signal міг поставити під загрозу безпеку американських військових та пілотів

Журналісти The Atlantic оприлюднили скриншоти секретного чату в Signal, де представники адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа обговорювали військову операцію проти хуситів. Як з’ясувалося, радник з нацбезпеки Майк Волц випадково додав до цього чату журналіста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Atlantic.

За даними видання, американський міністр оборони Піт Гегсет поділився в цьому чаті інформацією про вильоти військових літаків і майбутні атаки на Ємен за дві години до початку ударів США по хуситах 15 березня. The Atlantic наголошує, що такий витік міг поставити під загрозу безпеку американських військових та пілотів.

Тим часом директорка національної розвідки США Тулсі Габбард під час слухань у комітеті Сенату заявила, що в опублікованому чаті не було жодних секретних даних.

Очільник Пентагону Піт Гегсет прокоментував ситуацію в соцмережі Х, заявивши, що оприлюднені The Atlantic військові плани не містять жодних імен, координат, цілей, маршрутів чи інших секретних даних.

«Це вкрай погані військові плани. Єдине, що вони доводять, – це те, що Джефф Голдберг ніколи не бачив справжнього плану війни або «плану нападу», як він тепер це називає. Поки я пишу ці рядки, ми з командою зустрічаємося з командирами, які створюють реальні військові плани, і спілкуємося з солдатами. Ми продовжуватимемо виконувати свою роботу, а ЗМІ й надалі займатимуться тим, що вміють найкраще – розповсюджувати містифікації», – зазначив міністр оборони США.

Нагадаємо, скандал в США з чатом в месенджері Signal дійшов до «виклику на килим» директора національної розвідки Тулсі Габбарда і директора ЦРУ Джона Реткліффа. Комітет з розвідки Сенату заслухав свідчення щодо поширення секретних матеріалів, зокрема,  планів ударів по об’єктам хуситів у Ємені.

Білий дім доручив Департаменту ефективності Ілона Маска з’ясувати обставини приєднання редактора The Atlantic у секретний чат топпосадовців адміністрації президента США Дональда Трампа.

Високопоставлений посадовець Білого дому, що коментував на умовах анонімності, сказав журналістам, що до розслідування скандалу з чатом у Signal долучили Департамент ефективності (DOGE), яким опікується Ілон Маск.

Теги: Піт Гегсет скандал США

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