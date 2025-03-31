Волц обговорював у Signal завершення війни в Україні – WSJ

Радник Трампа створив і організував у Signal багато чатів з питань національної безпеки

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц обговорював у Signal не тільки удари по хуситах, а й врегулювання війни Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal, посилаючись на двох неназваних американських чиновників.

За інформацією співрозмовників журналу, Волц створив і організував у Signal багато інших чатів з питань національної безпеки, де були присутні члени Кабінету міністрів.

У цих чатах обговорювали не лише врегулювання війни Росії проти України, а й військові операції. Співрозмовники видання відмовилися казати, чи була в цих чатах якась секретна інформація.

Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal, що став причиною гучного скандалу.

Згодом віцепрезидент США Джей Ді Венс і керівниця апарату Білого дому Сʼюзі Вайлз закликали звільнити радника Трампа через скандал.

За словами джерел Politico, Венс, Вайлз і керівник кадрового відділу Білого дому Серджіу Гор запропонували Трампу на зустрічі в середу розглянути можливість звільнення Майка Волца. Трамп був обурений тим, що Волц не визнав провину в ситуації та не запропонував формальну відставку.

До слова, державний секретар Марко Рубіо вперше прокоментував скандал, пов’язаний із перепискою у Signal, визнавши, що сталася серйозна помилка. За його словами, у груповий чат, створений для координації дій між високопосадовцями у сфері національної безпеки США, помилково додали журналіста The Atlantic.