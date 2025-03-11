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Україна погодилася на проміжне 30-денне припинення вогню: названо умову

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Україна погодилася на проміжне 30-денне припинення вогню: названо умову
Єрмак заявив, що делегації також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу,
фото: Офіс президента

Єрмак: Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру

Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Офісу президента.

«Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру», – йдеться у заяві.

За словами Єрмака, представники обох країн високо оцінили хоробрість українського народу, який захищає свою державу, і погодилися, що зараз настав час розпочати процес встановлення тривалого миру.

«Українська делегація вкотре висловила глибоку вдячність від імені українського народу Президенту Трампу, Конгресу США та народу Сполучених Штатів за те, що вони уможливили значущий прогрес на шляху до миру», – йдеться у заяві.

Також делегації також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час вищезгаданого режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, українська та американська делегації розпочали зустріч у Саудівській Аравії. Ключовою темою стане війна в Україні. Американську сторону представлятимуть: держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, а українську: міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Раніше стало відомо, що українська делегація спробує переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку на переговорах у Саудівській Аравії. Американську делегацію будуть запевняти, що президент Зеленський хоче швидкого завершення війни в Україні.

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс вже зробила заяву щодо перебігу перемовин США та України в Саудівській Аравії. За її словами, Америка налаштована оптимістично щодо переговорів. До того ж, нібито очікуються «фантастичні новини».

«Ми оптимістично налаштовані щодо зустрічі делегацій США та України. Очікуємо фантастичні новини для людства», – заявила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс.

До слова, США мають намір перевірити Україну на готовність піти на «матеріальні поступки» у переговорах із Росією заради закінчення бойових дій. 

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Теги: переговори Марко Рубіо Рустем Умєров Андрій Сибіга радник Андрій Єрмак війна міністр

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