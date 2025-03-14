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Португалія скасувала покупку американських літаків, бо не довіряє Трампу – ЗМІ

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Португалія скасувала покупку американських літаків, бо не довіряє Трампу – ЗМІ
Португалія обмірковує варіант щодо літаків європейського виробництва
фото з відкритих джерел

Країна прагне «більшої передбачуваності союзників»

Португалія передумала міняти свої винищувачі F-16 на сучасніші F-35 через «нестабільну позицію» президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Видання наводить слова міністра оборони Португалії Нуну Мело. Коли журналісти запитали його, чи куплятиме країна винищувачі Lockheed Martin F-35, міністр відповів: «Ми не можемо ігнорувати геополітичне середовище в нашому виборі. Нещодавня позиція США в контексті НАТО повинна змусити нас подумати про кращі варіанти, тому що передбачуваність наших союзників є більшою перевагою, яку слід брати до уваги».

Нуну Мело зазначив, що його країна розглядає інші опції щодо літаків – «особливо в контексті європейського виробництва».

Португальська сторона має побоювання, що уряд США може заблокувати доступ до оновлень програмного забезпечення та запчастин, необхідних для повної готовності винищувачів F-35. Це один з перших випадків, коли через політику Трампа скасувалася потенційна угода про зброю, зауважує Politico.

Нагадаємо, одразу після вступу на посаду президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити мита на імпорт товарів з Канади, Мексики та Китаю. Аналогічними є його наміри щодо Євросоюзу.

«Главком» повідомляв, що зміна політичних орієнтирів з боку Сполучених Штатів змусила ЄС замислитися про розвиток власних військових спроможностей у питаннях оборони (стеження, розвідка, ППО і ПРО тощо).

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Теги: Дональд Трамп винищувач Європейський союз Португалія США

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