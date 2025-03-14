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США запровадили «нафтові» санкції проти Ірану

Варвара Шолян
glavcom.ua
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США запровадили «нафтові» санкції проти Ірану
Штати попереджали, що готові запровадити санкції проти іранської нафтової галузі
фото з відкритих джерел

Під персональні обмеження потрапив очільник профільного відомства

Сполучені Штати запровадили санкції щодо нафтового сектору Ірану – зокрема, йдеться про персональні санкції проти іранського міністра нафти Мохсена Пакнеджада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів США.

Згідно з даними Управління контролю за іноземними активами (OFAC), Мохсен Пакнеджад «контролює експорт іранської нафти на десятки мільярдів доларів та виділяє нафту на мільярди доларів збройним силам Ірану на експорт».

Під санкції також потрапили ще низка юридичних осіб, зокрема в Китаї та Індії. Фігуранти санкційного списку володіють чи використовують судна, якими постачають іранську нафту до Китаю.

«Санкції додатково тиснутимуть на тіньовий флот та інші судна, від яких Іран залежить для своєї доставки нафти у КНР, просуваючи наміри США скоротити експорт нафти з Ірану до нуля», – йдеться у повідомленні американського Мінфіну.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики США Кріс Райт попереджав, що Штати готові запровадити проти Ірану санкції, які стосуватимуться видобутку нафти.

Також «Главком» повідомляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа не продовжила дію виключення із санкційного режиму, який дозволяв проводити операції з російськими банками для оплати енергоресурсів. Дія так званої генеральної ліцензії 8L Міністерства фінансів США завершилася напередодні, 12 березня.

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Теги: Іран санкції США Мінфін нафта

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