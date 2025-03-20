Яєчна криза у США: прессекретарка Білого дому знайшла винних

Керолайн Левітт звинуватила у яєчній кризі в США... адміністрацію Байдена

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт звинуватила у яєчній кризі в США адміністрацію експрезидента Джо Байдена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост Левітт у соцмережі Х.

«Адміністрація Байдена знищила майже 8 млн курей напередодні інавгурації президента Трампа, що призвело до дефіциту постачання та зростання цін. Яєчна криза – це криза Байдена, але президент Трамп і Брук Роллінс (міністр сільського господарства США, – «Главком») її виправляють!», – заявила Левітт.

Нагадаємо, у США ціни на яйця у лютому досягли нового рекорду, сягнувши $5,90 за дюжину (12 штук), що еквівалентно приблизно 20 грн за одне яйце. Попередній рекорд було зафіксовано в січні, коли вартість складала $4,95 за дюжину.

Як повідомлялося, Фінська влада не стала погоджувати постачання курячих яєць у США, що зіткнулися з дефіцитом цього товару, посилаючись на труднощі з бюрократією.

Також США звернулися до німецьких постачальників яєць із проханням збільшити їхній експорт у країну на тлі дефіциту цього товару через спалах пташиного грипу. За інформацією президента Німецької асоціації виробників яєць Ханса-Петера Гольдника, невеликі партії продукту вже експортуються до США, проте їх обсяги вкрай малі.