Іран може пришвидшити розробку ядерної зброї на тлі перемоги Трампа – WSJ

Страх перед адміністрацією Трампа може змусити мулл вдатися до ядерної бомби

Серед багатьох викликів, що очікують нову адміністрацію Трампа є Іран, який стоїть на порозі створення ядерної зброї. Мулли добре використали роки правління Байдена, просуваючи свій атомний проєкт. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначає видання Іран тепер знає, що його звичайним балістичним ракетам бракує точності й потужності, і що Ізраїль може розбомбити все, що завгодно в Ірані, за винятком, можливо, глибоко захованих заводів зі збагачення урану.

Але під час атаки на Іран минулого місяця Ізраїль не атакував найбільшу загрозу: іранські об'єкти з ядерною зброєю. Це, ймовірно, частково пов'язано з тим, що адміністрація Байдена закликала його до стриманості, але також і з побоюванням, що ізраїльські винищувачі-бомбардувальники можуть не впоратися з цим завданням.

«Вперше важливі іранські політичні сили публічно закликають до розробки ядерної зброї. Зокрема, 2 жовтня газета Javan, яка є рупором Революційної гвардії (КВІР), зазначила, що, враховуючи використання Ізраїлем «руйнівних військових технологій для створення нового порядку», одним із можливих кроків є зміна ядерної доктрини Ірану. Вона підкреслила, що хоча Іран протягом останніх 50 років орієнтувався на мирне використання ядерних технологій, сьогодні Тегеран має можливості для негайної зміни цієї програми. Через тиждень 39 парламентаріїв звернулися до Верховної ради національної безпеки з проханням змінити оборонну доктрину Ірану», – йдеться в матеріалі.

The Wall Street Journal про вбивство Трампом іранського генерала Касема Сулеймані, що налякало режим. Тому страх перед адміністрацією Трампа може змусити мулл вдатися до ядерної бомби, сподіваючись, що американська та ізраїльська розвідки не зможуть виявити їхній крок.

Нагадаємо, глава Стратегічного командування США генерал Ентоні Коттон на конференції DODIIS 2024 повідомив, що система ядерного командування, управління і зв'язку потребує модернізації для підвищення стійкості до нових загроз.

Як повідомлялося, Іран має набагато потужніші, ніж ядерну зброю, секретні озброєння. Про це пише агентство Asriran з посиланням на колишнього секретаря комісії з розвитку та озброєнь КВІР Ебрахіма Ростамі. Колишній член Корпусу вартових Ісламської революції додав, що у сфері озброєнь Тегеран має «величезні секретні можливості», які вдалося самостійно наростити протягом останніх десятиліть.