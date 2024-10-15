Іран викликав посла Угорщини, яка головує в ЄС, через санкції

Тегеран спростував заяви Євросоюзу про те, що Іран передав балістику росіянам

14 жовтня Міністерство закордонних справ Ірану викликало угорського посла для вираження протесту проти нових санкцій, запроваджених Європейським Союзом щодо Тегерана. Також Іран відкинув звинувачення західних країн у постачанні балістичних ракет Росії. Про це повідомляє агентство Reuters.

Раніше ЄС погодився запровадити санкції проти семи осіб і семи організацій, зокрема авіакомпанії Iran Air, за ймовірну причетність до передачі балістичних ракет Росії. Велика Британія також запровадила нові санкції. Будапешт нині головує в Євросоюзі.

Заперечуючи передачу ракет, речник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що «деякі європейські країни та Велика Британія, на жаль, стверджували без доказів, що Іран втрутився у військовий конфлікт, що повністю спростовується».

Багаї додав, що запровадження нових санкцій проти іранських фізичних та юридичних осіб «суперечить міжнародному праву».

Своєю чергою, представник Організації цивільної авіації Ірану повідомив, що національна авіакомпанія Iran Air припинить польоти до Європи, оскільки більше не може отримувати необхідні для цього дозволи.

Нагадаємо, у понеділок, 14 жовтня, міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі у Люксембурзі погодили санкції проти Ірану за те, що Тегеран передав Росії балістичні ракети, які вона, ймовірно, вже використовує проти України.

До слова, Європейський Союз запровадив санкції проти Ірану через постачання ракет Росії. Зокрема, до санкційного списку ввійшли іранські чиновники, фірми та три авіакомпанії.

Стало відомо, що Іран готується до можливого удару з боку Ізраїлю у відповідь на ракетну атаку, здійснену Тегераном 1 жовтня. У зв'язку з цим Іран звернувся до Росії з проханням надати допомогу в супутниковій розвідці.