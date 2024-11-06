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Команда Гарріс готується до затяжної судової тяганини після оголошення результатів виборів – CNN

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Команда Гарріс готується до затяжної судової тяганини після оголошення результатів виборів – CNN
Команда Камали Гарріс готова до судів після виборів
фото з відкритих джерел

Представники команди Гарріс вважають, що переможця виборів назвуть протягом кількох днів

У передвиборчому штабі Камали Гарріс вважають, що оголошення переможця президентських виборів у США відбудеться за кілька днів. Однак після цього можуть розпочатися судові розгляди, які триватимуть тижнями. Про це повідомляє CNN.

«Нас очікує місяць судових баталій», – заявив один із радників кампанії Гарріс в інтерв’ю виданню.

Як зазначив старший фінансист, який брав участь у переговорах, команда Гарріс попередила донорів, що в разі невеликого відриву між кандидатами можливість судових позовів зростає. «Нас може очікувати від чотирьох до шести тижнів, коли всі судитимуться з усіма». Крім того, це доповнить юридичну підготовку республіканців.

Інший великий донор зазначив, що демократам доведеться зберегти фінансові ресурси або залучити додаткові кошти для покриття значних судових витрат, пов’язаних із захистом результатів.

Зовнішня радниця передвиборчого штабу Гарріс, Дана Ремус, повідомила, що кампанія залучила юристів по всій країні для оскарження результатів підрахунку, перерахунку та аудиту голосів, назвавши ці заходи «законними».

«Рішення на виборах ухвалює американський народ, і скасувати ці результати неможливо. Наші інституції, зокрема Верховний суд, цього не дозволять», – сказала Ремус цього тижня.

До слова,  у чотирьох так званих «хитких штатах» вже завершилося голосування за президента США, і розпочався підрахунок голосів. Один із них – Пенсильванія, від результатів якої може залежати результат виборів. Про це повідомляють американсткі ЗМІ.

Нагадаємо, результати виборів у США вже почали надходити в міру закриття виборчих дільниць у різних штатах. За першими даними екзит-полів, рівень підтримки Камали Гарріс та Дональда Трампа загалом по країні, а також у семи хитких штатах, залишається майже однаковим. Перемогу Трампу вже присудили у Кентуккі, Індіані та Західній Вірджинії, а Гарріс – у штаті Вермонт.

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Теги: вибори у США США Камала Гарріс Дональд Трамп

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