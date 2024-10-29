США планують передати ядерну зброю під контроль ШІ

ШІ буде впроваджено для поліпшення оперативного ухвалення рішень та ефективної інтеграції ядерних і звичайних сил

Глава Стратегічного командування США генерал Ентоні Коттон на конференції DODIIS 2024 повідомив, що система ядерного командування, управління і зв'язку потребує модернізації для підвищення стійкості до нових загроз. Про це повідомляє Breaking Defense.

Серед запропонованих заходів – впровадження штучного інтелекту і машинного навчання, що забезпечить підвищення стійкості та ефективності NC3 як в умовах звичайного, так і ядерного конфлікту.

«Системи NC3 мають бути безпечними, і вони мають бути дублювальними, щоб функціонувати як у звичайних конфліктах, так і в ядерних», – сказав Коттон.

За його словами, заходи кібербезпеки є ключовими для захисту NC3 від атак, оскільки зміцнення ІТ-платформ створює невизначеність для супротивників, тим самим підвищуючи рівень стримування.

Американський генерал зазначив, що Stratcom продовжить впровадження передових ШІ та аналітики для поліпшення оперативного ухвалення рішень та ефективної інтеграції ядерних і звичайних сил. Основою для цього стане централізація і стандартизація даних.

Коттон також наголосив, що дані мають бути «спільним надбанням» для бойових підрозділів і союзників. Це, на його думку, дасть змогу якісніше застосовувати ШІ в системах NC3 і забезпечить обмін важливою інформацією.

Водночас, попри стратегічні переваги ШІ, присутність людини в процесі залишається необхідною.

«Це допоможе максимально ефективно використовувати можливості ШІ, зберігаючи нашу перевагу», – підсумував генерал.

Нагадаємо, що американська корпорація Google працює над технологією штучного інтелекту, яка зможе міркувати як людина.

До слова, американська компанія OpenAI, яка є розробником ChatGPT, може стати однією з найдорожчих у світі. Організації вдалося залучити інвестицій на суму $6,6 млрд, внаслідок чого її загальна вартість досягла $157 млрд. Корпорації вже вдалося залучити таких великих спонсорів, як технологічні гіганти Microsoft та Nvidia, а також венчурних інвесторів – компанії Thrive Capital та Khosla Ventures.