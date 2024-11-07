Прем'єр Британії обговорив із Трампом ситуацію на Близькому Сході

Кір Стармер та Дональд Трамп провели телефонну розмову

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав Дональда Трампа з «історичною» перемогою на президентських виборах у США. Під час розмови обговорювались, зокрема, питання співпраці між двома країнами та ситуація на Близькому Сході. Про це інформує британський уряд.

Згідно з повідомленням, глава уряду Великої Британії «щиро привітав» новообраного президента США та висловив надію «на тісну співпрацю з новим президентом Трампом у всіх напрямках особливих відносин».

«Відносини між Великою Британією та США були надзвичайно міцними – від оборони та безпеки до економічного зростання та процвітання, і вони й надалі процвітатимуть протягом багатьох наступних років», – зазначили в канцелярії британського уряду.

Також у Даунінґ-стріт повідомили, що Стармер «поміркував про ситуацію на Близькому Сході та підкреслив важливість регіональної стабільності».

«Лідери тепло згадали свою зустріч у вересні, а також тісні зв’язки та близькість нового президента Трампа до Великої Британії, висловивши сподівання на подальшу співпрацю», – йдеться в заяві прес-служби уряду Великої Британії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Український лідер зазначив, що їхня бесіда була продуктивною, і між ними досягнуті певні домовленості.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про свою перемогу на американських виборах. Таке оголошення він зробив під час виступу перед виборцями у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Також Трамп назвав перемогу в Пенсільванії ключем до успіху на виборах.

До слова, Трамп отримав 16 голосів виборників у Джорджії. Перед цим він отримав найбільше прихильності виборців у «хиткому» штаті Північна Кароліна (також 16 голосів виборників).

Зазначимо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.