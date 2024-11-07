Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем'єр Британії обговорив із Трампом ситуацію на Близькому Сході

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Прем'єр Британії обговорив із Трампом ситуацію на Близькому Сході
Стармер поговорив із Трампом
фото з відкритих джерел

Кір Стармер та Дональд Трамп провели телефонну розмову

 Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав Дональда Трампа з «історичною» перемогою на президентських виборах у США. Під час розмови обговорювались, зокрема, питання співпраці між двома країнами та ситуація на Близькому Сході. Про це інформує британський уряд.

Згідно з повідомленням, глава уряду Великої Британії «щиро привітав» новообраного президента США та висловив надію «на тісну співпрацю з новим президентом Трампом у всіх напрямках особливих відносин».

«Відносини між Великою Британією та США були надзвичайно міцними – від оборони та безпеки до економічного зростання та процвітання, і вони й надалі процвітатимуть протягом багатьох наступних років», – зазначили в канцелярії британського уряду.

Також у Даунінґ-стріт повідомили, що Стармер «поміркував про ситуацію на Близькому Сході та підкреслив важливість регіональної стабільності».

«Лідери тепло згадали свою зустріч у вересні, а також тісні зв’язки та близькість нового президента Трампа до Великої Британії, висловивши сподівання на подальшу співпрацю», – йдеться в заяві прес-служби уряду Великої Британії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Український лідер зазначив, що їхня бесіда була продуктивною, і між ними досягнуті певні домовленості.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про свою перемогу на американських виборах. Таке оголошення він зробив під час виступу перед виборцями у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Також Трамп назвав перемогу в Пенсільванії ключем до успіху на виборах.

До слова, Трамп отримав 16 голосів виборників у Джорджії. Перед цим він отримав найбільше прихильності виборців у «хиткому» штаті Північна Кароліна (також 16 голосів виборників). 

Зазначимо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Читайте також:

Теги: міністр Дональд Трамп Колумбія Флорида Володимир Зеленський президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни намагаються скасувати вибори в Молдові
У Молдові російські агенти намагаються скасувати перемогу Санду на виборах – ISW
5 листопада, 04:50
Держдеп США заявив, що у Молдові вибори пройшли демократично
Держдеп США заявив, що Росії не вдалось зірвати демократичні вибори у Молдові
4 листопада, 22:48
Майя Санду виграла вибори у Молдові
Майя Санду виграла вибори в Молдові
4 листопада, 00:50
Станом на 11:50 тридцять п'ять людей постраждали від цього удару, триває пошукова операція
Гостював у бабусі. Після удару РФ рятувальники шукають 15-річного школяра (оновлено)
31 жовтня, 12:47
Як наголосив президент, повернення українців додому є складним питанням
Зеленський назвав причину, яка змусить українських біженців повернутися додому
31 жовтня, 11:59
Кулеба: Жодних претензій до своєї роботи під час звільнення я не почув, їх не було
«Я тільки натягнув футболку». Ексглава МЗС Кулеба розповів, як його звільняв Зеленський
22 жовтня, 16:03
Москва витратила мільйони доларів, щоб вплинути на майбутні президентські вибори в США
США пропонують $10 млн за інформацію про російський Telegram-канал
19 жовтня, 17:51
Сьогодні, 17 жовтня, президент Володимир Зеленський мав закриту зустріч із лідерами Європейського Союзу
Зеленський обговорив план перемоги із лідерами ЄС на закритій зустрічі
17 жовтня, 15:15
Лідер України під час виступу в Раді
Зеленський у Раді презентував план перемоги: повний текст
16 жовтня, 12:56

Політика

Байден вперше прокоментував поразку Гарріс на виборах
Байден вперше прокоментував поразку Гарріс на виборах
Прем'єр Британії обговорив із Трампом ситуацію на Близькому Сході
Прем'єр Британії обговорив із Трампом ситуацію на Близькому Сході
Зеленський провів «чудову телефонну розмову» з Трампом
Зеленський провів «чудову телефонну розмову» з Трампом
Сі Цзіньпін привітав Трампа з перемогою на виборах – CNN
Сі Цзіньпін привітав Трампа з перемогою на виборах – CNN
У Німеччині розпалася правляча коаліція: коли можуть відбутися вибори до Бундестагу?
У Німеччині розпалася правляча коаліція: коли можуть відбутися вибори до Бундестагу?
Адміністрація Байдена планує «терміново» передати Україні $6 млрд до інавгурації Трампа
Адміністрація Байдена планує «терміново» передати Україні $6 млрд до інавгурації Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
У навчальних центрах ЗСУ майже зникла одна вікова категорія: деталі від Генштабу
95K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
77K
Амністія плюс щедра компенсація. Депутати готують подарунок організаторам дерибану державного майна
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2024
20K
Хто привітав Трампа з перемогою на виборах у США: перелік
13K
Перемога Трампа. Соратник Путіна протверезив росіян

Новини

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:15
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Вчора, 12:30
На Донеччині експрацівниця поліції передавала ворогу дані про мости
Вчора, 10:50
Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч
Вчора, 07:15
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 6 листопада
Вчора, 05:57

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua