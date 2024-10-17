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«Потужніша за ядерну»: Іран розповів про свою секретну зброю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Потужніша за ядерну»: Іран розповів про свою секретну зброю
Іран похвалився своїми секретними озброєннями
фото із відкритих джерел

ЗМІ пишуть, що Іран має озброєння, яке перевершує за своїми можливостями ядерне

Іран має набагато потужніші, ніж ядерну зброю, секретні озброєння. Про це пише агентство Asriran з посиланням на колишнього секретаря комісії з розвитку та озброєнь КВІР Ебрахіма Ростамі. Колишній член Корпусу вартових Ісламської революції додав, що у сфері озброєнь Тегеран має «величезні секретні можливості», які вдалося самостійно наростити протягом останніх десятиліть.

«Я відкрито заявляю, що Іран має набагато потужніші озброєння, ніж ядерну зброю», – заявив Ростамі.

Раніше група з 39 іранських парламентарів закликала Вищу раду національної безпеки дозволити створення ядерної зброї. Своє прохання вони обґрунтували погрозами з боку Ізраїлю. Створення ядерної зброї заборонено оборонною доктриною країни відповідно до фетви Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Депутати наполягають, що цю заборону можна переглянути.

Як нагадало видання, до цього колишній Центрального командування США генерал Кеннет Маккензі заявив, що Іран має намір перейти «ядерний Рубікон», щоб натиснути на США у разі переговорів. За його словами, Вашингтон зробить усе, щоби не допустити цього.

Раніше стало відомо, що Ізраїль підготував план та готовий відповісти Ірану на атаку 1 жовтня. Ізраїльські чиновники, зокрема, премʼєр-міністр Беньямін Нетаньягу запевнили Сполучені Штати Америки: контрудар на Іран Єрусалим здійснюватиме лише по військових цілях, та він не буде спрямований на ядерні й нафтові обʼєкти.

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня іранські війська запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю. США одразу заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на цю ракетну атаку. Глава Державного департаменту США підкреслив, що атака Іран на Ізраїль була «абсолютно неприйнятною». За його словами, такі дії Тегерана має засудити весь світ.

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Теги: Ізраїль Іран ядерна зброя Беньямін Нетаньягу Вашингтон озброєння

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