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Олег Постернак Політтехнолог, політичний консультант

Останній бій за Білий дім: чи зможе Гарріс утримати перевагу у вирішальну ніч

glavcom.ua
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У США проходять вибори президента
фото: Reuters

«Гарріс втрачає підтримку з боку темношкірих та латиноамериканців порівняно з Байденом у 2020 році»

Фінал передвиборчої гонки в США. Результат буде на табло і перші чіткі цифри ми побачимо завтра вранці. Зараз лише залишається метати останніми цифрами.

Дуже скептично ставлюсь до федеральних опитувань, адже вони більше про «загальну температуру», а не про прогноз конкретного результату по виборникам від штатів. Але все-таки.

Підсумкове опитування PBS News/NPR/Marist показує, що у Гарріс 51%, у Трампа – 47%. Прихильникам Гарріс раджу поки не розслаблятись.

Незважаючи на те, що результати цього опитування майже ідентичні результатам 2020 року, коли президента Байдені підтримали 51%, а Трампа 47%, перемога в північних хитких штатах дозволить Трампу вигризти загальну перемогу.

Гарріс втрачає підтримку з боку темношкірих та латиноамериканців порівняно з Байденом у 2020 році. Ймовірніше за все, спрацьовують гендерні стереотипи і патріархальні установки. Трамп втрачає підтримку білих виборців з вищою освітою.

Що цікаво, штаб Гарріс активно на цих виборах експлуатував технологію відбору голосів на республіканському полі. Зараз наміри проголосувати за Гарріс висловлюють 8% республіканців, тоді як минулого місяця таких було лише 5%. Кейс Діка Чейні та Арнольда Шварцнегера таки працює.

По достроковому/поштовому голосуванню, серед тих, хто вже проголосував, Гарріс випереджає Трампа з результатом 56% проти 42%. Водночас з тих виборців, які ще не проголосували, 53% планують проголосувати за Трампа, тоді як Гарріс підтримують 45%.

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Джерело
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Теги: США Дональд Трамп вибори у США Камала Гарріс

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