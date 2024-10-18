Стало відомо, хто став новим головою ХАМАСу після смерті Сінвара

LBCI: Халед Машаль став новим головою ХАМАС після смерті Сінвара

Голова представництва палестинського руху ХАМАС за кордоном Халед Машаль очолив організацію після знищення ізраїльською армією голови політбюро ХАМАСу Ях'ї Сінвара. Про це повідомив з посиланням на джерела ліванський портал новин LBCI. Тепер він відповідає за всі комунікації з ключовими сторонами, які беруть участь у переговорах щодо звільнення заручників.

Це підтвердили джерела каналу. Вони також зазначили, що «керівництво ХАМАС поінформувало турецьких, катарських та єгипетських чиновників про смерть Сінвара».

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю у четвер, 17 жовтня, повідомила про ліквідацію у Секторі Гази лідера ХАМАСу Ях'ї Сінвара.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, коментуючи ліквідацію лідера ХАМАСу Ях’ї Сінвара, зазначив, що ворог «отримав серйозний удар». За його словами, завдання, яке стоїть перед Ізраїлем, «ще не завершене».

До слова, місія Ірану при ООН заявила, що обставини смерті лідера палестинського руху ХАМАС Ях'ї Сінвара зміцнять «дух опору».

Пізніше стало відомо, що ліванське бойове угруповання «Хезболла» переходить до нового етапу ескалації у війні проти Ізраїлю. «Хезболла» заявила, що сотні бійців повністю готові відобразити будь-яке наземне вторгнення Ізраїлю до південноліванських сіл. Крім того, угруповання пригрозило, що з кожним днем посилюватиме ракетні удари по Ізраїлю і вперше застосує «високоточні ракети».