Де окупанти можуть ховати іранські дрони та балістичні ракети: розвідка назвала місце

Військові РФ можуть ховати іранські дрони на території курської АЕС

За даними ГУР, останні декілька тижнів до підземних ангарів підприємства «Курскатоменергоремонт» рашисти завозили ракети до комплексів С-300

Українська розвідка отримала інформацію, що російські військові використовують територію курської АЕС та пов’язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет. Про це повідомила пресслужба Головного Управління розвідки Міністерства оборони України.

«Отримано інформацію, що російські військові використовують територію Курської АЕС та пов’язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет», – йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, останні декілька тижнів до підземних ангарів підприємства «Курскатоменергоремонт» в районі селища Іваніно Курської області російські військові завозили ракети до комплексів С-300.

Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем.

«Не виключено, що зазначений об’єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС (місто Курчатов), використовується російськими ЗС у військових цілях», – припускають у розвідці.

Зокрема, мова може йти про таємне розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА на території атомної станції.

«Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет. Наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. В першу чергу – МАГАТЕ», – додають у відомстві.

Нагадаємо, триває 254-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.

За минулу добу, 3 листопада, українські захисники ліквідували близько 840 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни РФ проти України знищено приблизно 74840 рашистів.