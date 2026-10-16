На Хмельниччині триває гасіння пожежі на нафтобазі: деталі від влади

Гасіння пожежі ускладнюється безпековою ситуацією

У Шепетівському районі Хмельницької області триває ліквідація пожежі на нафтобазі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна.

«Російські окупанти продовжують тероризувати Хмельниччину. Працювали сили ППО. Є збиття. Деталі згодом. Унаслідок атаки в Кам’янець-Подільському районі пошкоджено житлові будинки. В одному з них виникла пожежа в літній кухні. Рятувальники ліквідували загоряння», – йдеться у повідомленні.

Тюрін уточнив, що загалом пошкоджено 10 житлових будинків: перекриття, паркани та двері, вибито вікна. Обійшлося без постраждалих.

«Триває ліквідація пожежі на нафтобазі у Шепетівському районі. Гасіння ускладнюється безпековою ситуацією. Росія продовжує завдавати ударів по українських містах і селах, наражаючи на небезпеку мирних жителів. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки», – додав очільник ОВА.

Наразі в області знову оголошено повітряну тривогу. Перебувайте в безпечних місцях.

Нагадаємо, 15 жовтня ввечері унаслідок атаки безпілотників на Хмельниччині виникла пожежа на території нафтобази у Шепетівському районі.