Німець нагадав про конспірологічну теорію капітана Краснова

Німецький стиліст Френк Вільде спародіював президента США Дональда Трампа, засудивши його політику. Чоловік підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення у своєму блозі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис стиліста.

Френк Вільде відомий своїми яскравими образами в ліфті. Цього разу він не просто вбрався в тематичний одяг, а й одягнув маску з обличчям Трампа. Стиліст також обрав діловий костюм, узяв до рук улюблену червону кепку Трампа з написом «Зробимо Америку знову великою».

Німець сфотографувався в цьому образі на тлі американського прапора та водночас тримав у руці ляльку в українській вишиванці. Водночас головним атрибутом його образу була табличка з написом «Капітан Краснов».

фото: скриншот Іnstagram.com/frankpeterwilde

До свого допису Френк Вільде додав іронічні хештеги #AsTheWorldFallsDown – «Коли світ руйнується», #AgentKrasnov – «Агент Краснов» та #MakeRuzziaGreatAgain – «Зробімо Росію знову великою».

Зазначимо, поняття «Агент Краснов» є конспірологічною теорією, яка не має підтвердження. За цією теорією Дональд Трамп нібито був завербований ще за часів СРСР і діяв, прикриваючись особою капітана (агента) Краснова.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп подякував Володимиру Путіну за домовленість про постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. Відповідаючи на запитання про критику Володимира Зеленського, який назвав рішення слабким кроком, глава Білого дому наголосив, що світ потребує пального.

Раніше «Главком» повідомляв, що Трамп закликав Зеленського зупинити удари по російських нафтопереробних заводах, пояснюючи свою позицію ситуацією на світовому паливному ринку.