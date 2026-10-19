Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Німецький стиліст спародіював та підколов Трампа, підтримавши Україну (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Френк Вільде з іронією обіграв гасло прихильників MAGA «Зробимо Америку знову великою»
фото: Іnstagram.com/frankpeterwilde

Німець нагадав про конспірологічну теорію капітана Краснова

Німецький стиліст Френк Вільде спародіював президента США Дональда Трампа, засудивши його політику. Чоловік підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення у своєму блозі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис стиліста.

Френк Вільде відомий своїми яскравими образами в ліфті. Цього разу він не просто вбрався в тематичний одяг, а й одягнув маску з обличчям Трампа. Стиліст також обрав діловий костюм, узяв до рук улюблену червону кепку Трампа з написом «Зробимо Америку знову великою».

Німець сфотографувався в цьому образі на тлі американського прапора та водночас тримав у руці ляльку в українській вишиванці. Водночас головним атрибутом його образу була табличка з написом «Капітан Краснов».

Німецький стиліст спародіював та підколов Трампа, підтримавши Україну (фото) фото 1
фото: скриншот Іnstagram.com/frankpeterwilde

До свого допису Френк Вільде додав іронічні хештеги #AsTheWorldFallsDown – «Коли світ руйнується», #AgentKrasnov – «Агент Краснов» та #MakeRuzziaGreatAgain – «Зробімо Росію знову великою».

Зазначимо, поняття «Агент Краснов» є конспірологічною теорією, яка не має підтвердження. За цією теорією Дональд Трамп нібито був завербований ще за часів СРСР і діяв, прикриваючись особою капітана (агента) Краснова.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп подякував Володимиру Путіну за домовленість про постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. Відповідаючи на запитання про критику Володимира Зеленського, який назвав рішення слабким кроком, глава Білого дому наголосив, що світ потребує пального.

Раніше «Главком» повідомляв, що Трамп закликав Зеленського зупинити удари по російських нафтопереробних заводах, пояснюючи свою позицію ситуацією на світовому паливному ринку.  

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп США росія російські агенти гумор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білий дім зауважив, що політичний комітет Трампа не відшкодовуватиме платникам податків вартість рекламних роликів, які вже вийшли в ефір
Суд наказав припинити показ реклами Трампа, що фінансується коштом платників податків
12 жовтня, 06:32
Володимир Зеленський підписав укази, якими увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій
Україна запровадила санкції проти виробників російської балістики
11 жовтня, 20:27
Зеленський наголосив, що саме українці мають вирішувати, кого обирати главою держави
Зеленський назвав обов’язкову умову для проведення виборів
11 жовтня, 17:17
Дрони атакували датацентр «Яндекса» в Калузі
«Яндекс» знову під ударом. Дрони атакували один із найбільших датацентрів РФ
9 жовтня, 10:52
Омський НПЗ задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії
За 2,5 тис. км від України. Підтверджено ураження найбільшого нафтопереробного заводу РФ
8 жовтня, 17:51
Лукашенко також наголосив, що його оцінки окремих аспектів війни можуть відрізнятися від російських
Лукашенко визнав Білорусь «співагресором» у війні та пообіцяв підтримку РФ
2 жовтня, 12:37
Минулого тижня сім провайдерів повідомили про помітне посилення блокувань або опублікували попередження про збої
Після виборів до Держдуми Росію накрила хвиля блокувань VPN
29 вересня, 13:05
Перед аварією з авіабази вилетіли два військові літаки
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Про наслідки атаки свідчить і ситуація з продажем пального на території країни-агресора
Московський НПЗ повністю зупинив переробку після удару дронів – Reuters
21 вересня, 20:13

Курйоз

Німецький стиліст спародіював та підколов Трампа, підтримавши Україну (фото)
Німецький стиліст спародіював та підколов Трампа, підтримавши Україну (фото)
В аеропорту Чикаго папуга напав на пасажирів (відео)
В аеропорту Чикаго папуга напав на пасажирів (відео)
У Житомирі в 40 ліфтах одночасно застрягли люди
У Житомирі в 40 ліфтах одночасно застрягли люди
Трамп бідкається, що Україна через війну втратила «океани»
Трамп бідкається, що Україна через війну втратила «океани»
Понеділок знову тут, а ви ще подумки на вихідних: гумористичний гороскоп на 19 жовтня 2026 року
Понеділок знову тут, а ви ще подумки на вихідних: гумористичний гороскоп на 19 жовтня 2026 року
Неділя ще ваша, хоча понеділок уже будує плани: гумористичний гороскоп на 18 жовтня 2026 року
Неділя ще ваша, хоча понеділок уже будує плани: гумористичний гороскоп на 18 жовтня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
83K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua