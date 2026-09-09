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Експосол України у США розкрила прохання Путіна до Трампа перед 9 травня

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Експосол України у США розкрила прохання Путіна до Трампа перед 9 травня
Путін просив Трампа зупинити українські удари по Москві перед 9 травня
фото: Reuters

Російський диктатор хотів убезпечити Москву та Червону площу від українських ударів, а посередником у цьому питанні став президент США

Російський диктатор Володимир Путін звертався до президента США Дональда Трампа з проханням вплинути на Володимира Зеленського напередодні 9 травня. Йшлося про те, щоб Україна не завдавала ударів по Москві та Червоній площі. Про це заявила колишня посол України у США Ольга Стефанішина в інтерв'ю Радіо Свобода, повідомляє «Главком».

Стефанішина згадала про звернення Путіна, коли говорила про зміну позицій України за останній рік. За її словами, Київ отримав власні важелі впливу, яких раніше не мав.

«А сьогодні президент Путін телефонує Трампу і просить телефонувати Зеленському, щоб той не атакував Москву і Червону площу на 9 травня. Розумієте, у нас є вже свої важлі впливи», – заявила Стефанішина.

Експосолка порівняла ситуацію з тією, яка була роком раніше. За її словами, тоді російська сторона переконувала американських представників, що Україна не переживе зиму, її енергетична система буде знищена, а російські війська захоплять Донбас.

Стефанішина наголосила, що ці прогнози не справдилися. Україна, за її словами, пережила зиму, стабілізувала ситуацію на лінії фронту та розширила можливості для завдання дальніх ударів по території Росії.

«Ми змогли показати абсолютно нову реальність на полі бою. І ми перенесли війну повністю на територію ворога своїми дальнобійними ударами», – сказала вона.

Заява Стефанішиної стосується подій напередодні святкування 9 травня 2026 року в Росії. 29 квітня Трамп провів телефонну розмову з Путіним, під час якої, зокрема, обговорювали можливість припинення вогню на цей період.

Згодом, 8 травня, Зеленський підписав указ, яким на час проведення параду 9 травня територію Червоної площі в Москві було виключено з плану застосування українського озброєння. У документі зазначалося, що рішення ухвалено з гуманітарною метою, окресленою під час переговорів з американською стороною.

Крім того, Україна та Росія погодили режим тиші на 9, 10 та 11 травня. Зеленський тоді заявляв, що Київ розраховує на Сполучені Штати в питанні забезпечення виконання домовленостей російською стороною.

Окремо в інтерв'ю Стефанішина розповіла, що під час її роботи у Вашингтоні американська сторона зверталася до України через окремі удари по території Росії. Йшлося не про вимогу припинити атаки на російську військову чи енергетичну інфраструктуру загалом, а про випадки, коли наслідки ударів зачіпали американські економічні інтереси.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запропонував російському диктатору Володимиру Путіну перспективу значних економічних вигод у разі швидкого завершення війни проти України.

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Теги: війна путін Дональд Трамп

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