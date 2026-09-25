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Трамп зробив заяву після закритих переговорів із Сі Цзіньпіном

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Трамп зробив заяву після закритих переговорів із Сі Цзіньпіном
Президент США Дональд Трамп назвав переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном «дуже продуктивними»
фото: Getty Images

Президент США заявив про «величезні речі», які нібито відбудуться після зустрічі, але не назвав конкретних домовленостей

Президент США Дональд Трамп назвав свою зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном «дуже продуктивною», однак не розкрив деталей можливих домовленостей. За його словами, після переговорів на США та Китай чекають «величезні речі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

«Учора я провів дуже продуктивну зустріч із президентом Китаю Сі. Величезні речі відбуватимуться як для США, так і для Китаю», – написав президент США. Водночас Трамп не розкрив деталей можливих домовленостей чи конкретних рішень за підсумками переговорів.

Сторони обговорювали питання, які залишаються предметом суперечок між Вашингтоном і Пекіном, зокрема торгівлю, експортний контроль, Тайвань та конкуренцію у сфері штучного інтелекту. Однак після зустрічі публічних оголошень про нові домовленості щодо цих питань не було.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін після прибуття до Вашингтона заявив, що Китай і США можуть знайти підхід для співіснування в нову еру.

Як повідомлялося, зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна на американській авіабазі не обійшлася без курйозних моментів. Трамп помітно відреагував на різкий гуркіт військових літаків, тоді як китайський лідер, який стояв поруч, залишився практично незворушним.

Зауважимо, що під час триденного візиту китайського президента до США запланована державна вечеря, на яку очікують керівників найбільших технологічних компаній США.

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Теги: Дональд Трамп Сі Цзіньпін США Китай

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