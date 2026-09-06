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Атака на Україну, переговори спецпредставників Трампа з Путіним: головне за ніч 6 вересня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Атака на Україну, переговори спецпредставників Трампа з Путіним: головне за ніч 6 вересня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 6 вересня 2026 року

Президент Росії Володимир Путін провів переговори зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Кремлі, Ростовську область РФ масовано атакували безпілотники, пункт пропуску «Орлівка» на Одещині тимчасово призупинив роботу через російську атаку.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 6 вересня.

Переговори Путіна з Віткоффом та Кушнером

Атака на Україну, переговори спецпредставників Трампа з Путіним: головне за ніч 6 вересня фото 1
фото: Kirill Dmitriev/X

Американські переговорники прибули до Москви 5 вересня для нового раунду переговорів щодо завершення війни в Україні. Володимир Путін на зустрічі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером заявив, що ситуація, яку сторонам належить обговорити, є непростою. Російський диктатор також передав Дональду Трампу слова подяки та найкращі побажання.

Після завершення переговорів з Путіним, у ніч на 6 вересня кортеж зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером прибув до аеропорту Внуково.

Тепер американські переговорники вирушають до Києва. Поки невідомо, яким маршрутом вони будуть слідувати – прямим рейсом або з пересадкою і подальшим пересуванням на поїзді.

Атака на Запоріжжя

Наслідки ударів по Запоріжжю
Наслідки ударів по Запоріжжю
фото: Запорізька ОВА

Внаслідок масованої атаки безпілотників на житлові будинки у Запоріжжі постраждали вже шестеро осіб. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«До шести збільшилася кількість постраждалих внаслідок нальоту ворожих безпілотників на Запоріжжя. Червоний рівень небезпеки по безпілотниках безперервно триває вже більше двох годин. На різних локаціях постраждали шість людей. Усім надається необхідна медична допомога», – написав Федоров.

Удар по Чугуєву

Наслідки атаки на Чугуїв
Наслідки атаки на Чугуїв
фото: Харківська ОВА

У ніч на 6 вересня російський безпілотник поцілив у приватний будинок у місті Чугуїв, виникла масштабна пожежа. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок прямого влучання повністю зруйновано житловий будинок, господарську споруду та гараж. Також пошкоджено скління вікон сусідньої багатоповерхівки, розташовані поруч гаражі та три цивільні автомобілі.

Окупанти атакували пункт пропуску «Орлівка»

Повітряні Сили писали про безпілотники над Одеською областю
Повітряні Сили писали про безпілотники над Одеською областю
фото з відкритих джерел

Вночі 6 вересня російська окупаційна армія атакувала прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Про це повідомила Ізмаїльська районна державна адміністрація.

За інформацією Ізмаїльської РДА, у зв'язку з атакою пункт пропуску «Орлівка» тимчасово призупинив свою роботу.

Ростовську область РФ атакували БпЛА

Пожежа у Ростові
Пожежа у Ростові
фото: соціальні мережі

У ніч на 6 вересня Ростовська область Росії зазнала масованої атаки БпЛА. Наліт тривав понад три години.

Серія потужних вибухів лунає в Ростові-на-Дону, Азові, Батайську та їхніх околицях, де робота сил протиповітряної оборони та влучання супроводжуються гучними звуками.

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Теги: Запоріжжя Стів Віткофф переговори Іван Федоров Олег Синєгубов Харківщина Одещина Ізмаїл росія вибух Джаред Кушнер

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Атака на Україну, переговори спецпредставників Трампа з Путіним: головне за ніч 6 вересня
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