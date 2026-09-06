Іран готується до тривалої ескалації з США для тиску на Трампа – NYT

Іран планує затягнути протистояння щонайменше до проміжних виборів у США, щоб поглибити політичні проблеми Трампа

За оцінками американської розвідки, Іран зміцнив упевненість у власних силах після кількох місяців бойових дій і може вдатися до подальшої ескалації конфлікту зі США. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

У Тегерані розраховують затягнути протистояння щонайменше до проміжних виборів у Сполучених Штатах, щоб поглибити політичні проблеми президента Дональда Трампа. При цьому чиновники зазначають, що нові економічні санкції в короткостроковій перспективі лише провокуватимуть іранську сторону до активніших дій.

Тегеран може поновити атаки на американські військові бази, цивільні судна та інфраструктуру в Кувейті й інших країнах регіону. За даними WSJ, Корпус вартових Ісламської революції посилив контроль над армією, прискорив випуск ракет і безпілотників, а також готує підконтрольні угруповання в Ємені та Іраку. Серед імовірних сценаріїв називають диверсії на інтернет-кабелях у Персидському заливі, дестабілізацію регіону та нові кібератаки на системи водопостачання й енергетики США.

Окремим важелем впливу для Ірану залишається Ормузька протока, через яку до війни проходила п'ята частина світової нафти. За словами члена комітету з розвідки Палати представників США Джейсона Кроу, іранське керівництво стало більш згуртованим і краще усвідомлює свої можливості тиснути на противників через цю артерію. Також у розвідці зазначають, що Тегеран розраховує на труднощі американських військ із проведенням нових масштабних ударів через скорочення запасів боєприпасів.

Як відомо, іранські збройні сили заявили про початок серії ракетних і безпілотних ударів по американських військових об'єктах у країнах регіону після нової хвилі атак США по території Ірану.

Ісламська революційна гвардія Ірану заявила, що операція стала відповіддю на останні американські удари по Ірану, зокрема по цілях у південних районах країни. За твердженням КВІР, іранські ракети та безпілотники почали атакувати американські бази й об'єкти по всьому регіону.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа розробляє нову післявоєнну стратегію, покликану визначити підхід США на Ближньому Сході після закінчення війни з Іраном та на останні два роки його президентського терміну.

За даними Axios, план перебуває на ранній стадії розробки, а на його остаточне формування знадобиться ще кілька тижнів.