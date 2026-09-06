Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран готується до тривалої ескалації з США для тиску на Трампа – NYT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Іран готується до тривалої ескалації з США для тиску на Трампа – NYT
Корпус вартових Ісламської революції посилив контроль над армією, прискорив випуск ракет і безпілотників
фото з відкритих джерел

Іран планує затягнути протистояння щонайменше до проміжних виборів у США, щоб поглибити політичні проблеми Трампа 

За оцінками американської розвідки, Іран зміцнив упевненість у власних силах після кількох місяців бойових дій і може вдатися до подальшої ескалації конфлікту зі США. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

У Тегерані розраховують затягнути протистояння щонайменше до проміжних виборів у Сполучених Штатах, щоб поглибити політичні проблеми президента Дональда Трампа. При цьому чиновники зазначають, що нові економічні санкції в короткостроковій перспективі лише провокуватимуть іранську сторону до активніших дій.

Тегеран може поновити атаки на американські військові бази, цивільні судна та інфраструктуру в Кувейті й інших країнах регіону. За даними WSJ, Корпус вартових Ісламської революції посилив контроль над армією, прискорив випуск ракет і безпілотників, а також готує підконтрольні угруповання в Ємені та Іраку. Серед імовірних сценаріїв називають диверсії на інтернет-кабелях у Персидському заливі, дестабілізацію регіону та нові кібератаки на системи водопостачання й енергетики США.

Окремим важелем впливу для Ірану залишається Ормузька протока, через яку до війни проходила п'ята частина світової нафти. За словами члена комітету з розвідки Палати представників США Джейсона Кроу, іранське керівництво стало більш згуртованим і краще усвідомлює свої можливості тиснути на противників через цю артерію. Також у розвідці зазначають, що Тегеран розраховує на труднощі американських військ із проведенням нових масштабних ударів через скорочення запасів боєприпасів.

Як відомо, іранські збройні сили заявили про початок серії ракетних і безпілотних ударів по американських військових об'єктах у країнах регіону після нової хвилі атак США по території Ірану. 

Ісламська революційна гвардія Ірану заявила, що операція стала відповіддю на останні американські удари по Ірану, зокрема по цілях у південних районах країни. За твердженням КВІР, іранські ракети та безпілотники почали атакувати американські бази й об'єкти по всьому регіону.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа розробляє нову післявоєнну стратегію, покликану визначити підхід США на Ближньому Сході після закінчення війни з Іраном та на останні два роки його президентського терміну. 

За даними Axios, план перебуває на ранній стадії розробки, а на його остаточне формування знадобиться ще кілька тижнів.

Теги: Іран США війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони відбиваючи контратаки противника, змогли звільнити Запорізьке, майже повністю витіснити противника з Березового
Росіяни перейшли до оборони: ЗСУ тиснуть на двох напрямках
4 вересня, 12:35
Спецпосланці Трампа Стів Віткофф (зліва) і Джаред Кушнер
Віткофф і Кушнер їдуть до Києва. До чого нам готуватися?
4 вересня, 10:10
Напередодні осінньо-зимового сезону агресор прагне залишити українців без продовольства, а аграрний сектор – без грошей
Голова Асоціації фермерів: Чому пшениця здешевшала удвічі, а хліб та борошно – лише дорожчають?
31 серпня, 11:15
Священник зазначив, українці розуміють, що смерть поруч і намагаються цінувати життя
Священник відверто розповів, чи можна радіти під час війни
29 серпня, 21:59
Британська підтримка передбачає не лише постачання готового озброєння
Британія допоможе Україні знищувати російські ракети ще до їх запуску – прем'єр Бернем
24 серпня, 14:23
Атака на Україну, безпілотники у Москві та області: головне за ніч 18 серпня
Атака на Україну, безпілотники у Москві та області: головне за ніч 18 серпня
18 серпня, 05:45
Російський диктатор Путін
Курильський маневр Путіна: який сигнал Кремль надсилає Китаю і США
13 серпня, 15:20
Ексгумація останків Коновальця, удари по Україні. Головне за 11 серпня 2026
Ексгумація останків Коновальця, удари по Україні. Головне за 11 серпня 2026
11 серпня, 21:17
Росія втратила у Криму «Панцир-С1»
Розвідка знищила у Криму російський «Панцир-С1» за $15 млн (відео)
7 серпня, 10:20

Політика

Іран готується до тривалої ескалації з США для тиску на Трампа – NYT
Іран готується до тривалої ескалації з США для тиску на Трампа – NYT
Переговірники Путіна прокоментували переговори із спецпосланниками Трампа в Москві
Переговірники Путіна прокоментували переговори із спецпосланниками Трампа в Москві
Путін завершив зустріч з Кушнером та Віткоффом: американці відправляються у Київ (оновлено)
Путін завершив зустріч з Кушнером та Віткоффом: американці відправляються у Київ (оновлено)
Союзники по НАТО відпрацювали полювання на російські підводні човни без участі США – Politico
Союзники по НАТО відпрацювали полювання на російські підводні човни без участі США – Politico
США попередили Росію про відповідь НАТО на гібридні атаки
США попередили Росію про відповідь НАТО на гібридні атаки
Представників Трампа повели на обід в ресторан з цинічною вивіскою
Представників Трампа повели на обід в ресторан з цинічною вивіскою

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2026
106K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
106K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
100K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
86K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

В Україні до 30°, місцями дощитиме, подекуди грози: погода на 5 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
4 вересня, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
4 вересня, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
4 вересня, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
4 вересня, 20:49
Норвегія заявила про допомогу росіянам на Шпіцбергені після арешту судна
4 вересня, 20:27

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua