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Президент розповів деталі про мобілізаційні спецконтракти для українців до 25 років

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Президент розповів деталі про мобілізаційні спецконтракти для українців до 25 років
Призовники зможуть укласти контракт на військову службу терміном на один рік
фото з відкритих джерел

Влада розробляє спеціальний контракт для молодих чоловіків, в якому буде дуже високе грошове забезпечення

Україна готує ініціативу, аби залучити до війська чоловіків від 18 до 24 років. Для них діятиме спеціальний контракт. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.

«Бойові бригади, досвідчені, разом з Міністерством оборони відпрацьовують варіант контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися, це не мобілізація», – розповів він.

Як зазначив президент, наразі розробляється спеціальний контракт, в якому буде багато пільг, а також дуже високе грошове забезпечення.

«Деталі будуть оприлюднені найближчим часом, найближчими днями. Це буде контракт на один рік», – каже очільник України.

Нагадаємо, «Главком» з посиланням на джерела в Генеральному штабі писав, що чоловіків, які не досягли офіційно встановленого мобілізаційного віку, 18-25 років, планують стимулювати до добровільного вступу до лав ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження терміну воєнного стану (4220-IX) та мобілізації (4221-IX) до 9 травня 2025 року.

До слова, командування Сухопутних військ ЗСУ збирається розробити для військовослужбовців територіальних центрів комплектування правила поводження з військовозобов’язаними.

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Теги: мобілізація війна Володимир Зеленський президент

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