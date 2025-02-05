Трамп заявив, що США візьмуть під контроль Сектор Гази

«США візьмуть під свій контроль Сектор Газа, і ми зробимо з ним роботу»

Президент США Дональд Трамп заявив, що США візьмуть під контроль зруйнований війною Сектор Гази після того, як палестинців переселять в інше місце. Про це пише CNN.

Американський ліде оголосив про свій несподіваний план, не повідомляючи конкретики, на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, який перебуває у країні.

«Ми будемо володіти ним і відповідатимемо за демонтаж усіх небезпечних невибухлих бомб та іншої зброї на місці. Якщо це буде необхідно, ми це зробимо, ми візьмемо на себе цю частину, ми збираємося розвивати її, створювати тисячі й тисячі робочих місць, і це буде те, чим може стати весь Близький Схід», – наголосив Трамп.

Відповідаючи на запитання, хто там житиме, Трамп сказав, що це може стати домом для «людей світу». Нетаньягу сказав, що Трамп «мислить нестандартно зі свіжими ідеями» і «виявляє готовність порушити традиційне мислення».

Трамп повторює свою ідею про переселення палестинців із Гази до сусідніх країн. Лідери арабських країн відкидають цю пропозицію президента США. Тож Трамп шукає інший підхід, аби переселити повністю палестинців та почати працювати в Секторі Гази.

Зауважимо, що президент США Дональд Трамп зустрів у Білому домі прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу на тлі переговорів щодо припинення вогню у Газі. Ізраїльський прем'єр став першим іноземним лідером, який зустрівся з президентом США у Вашингтоні після його інавгурації.