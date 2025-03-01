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«Який же все-таки...». Футболіст збірної України Забарний обматюкав Трампа

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Який же все-таки...». Футболіст збірної України Забарний обматюкав Трампа
Трампу дісталося від Забарного
джерело: Бомбардир

Ілля Забарний не надто гарної думки про Дональда Трампа

Центральний захисник «Борнмута» та збірної України Ілля Забарний у TikTok у різкій формі прокоментував зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

«До речі кажучи, який же все-таки Трамп п*дарас», – написав Забарний.

Джерело: Бомбардир
Джерело: Бомбардир

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту. 

Теги: США Володимир Зеленський НОВИНИ ФУТБОЛУ Дональд Трамп Ілля Забарний

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