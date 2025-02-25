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США запровадили санкції проти «тіньового флоту» Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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США запровадили санкції проти «тіньового флоту» Ірану
Санкції введено проти восьми компаній, які займаються торгівлею іранською нафтою та нафтохімічною продукцією
фото: Інтерфакс-Україна

Сполучені Штати продовжують посилювати тиск на Тегеран через його ядерну програму, розвиток балістичних ракет та підтримку терористичних угруповань

Державний департамент США та Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) ввели санкції проти низки осіб і суден, які беруть участь у нафтовій та нафтохімічній промисловості Ірану. Обмеження спрямовані на так званий «тіньовий флот» країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Держдепу США.

За інформацією американської сторони, санкції торкнулися мережі посередників, які незаконно транспортують іранську нафту для продажу покупцям в Азії.

Санкції введено проти восьми компаній, які займаються торгівлею іранською нафтою та нафтохімічною продукцією, а також заблоковано вісім суден, що належать цим підприємствам.

Серед підсанкційних компаній:

  • KANGAN PETRO REFINERY COMPANY – це іранська компанія, яка займається продажем іранської нафти.
  • COSMOS LINES INC – індійська компанія, яка  займається транспортуванням іранської нафти.
  • ALKONOST MARITIME DMCC (ALKONOST) – компанія, яка базується в Об'єднаних Арабських Еміратах і виконує функції комерційного та ISM-менеджера судна MENG XIN. ALKONOST також є комерційним та ISM менеджером судна PHOENIX I.
  • MENG XIN (IMO: 9271406) і PHOENIX I (IMO: 9236248) ідентифікуються як майно, в якому ALKONOST має інтерес.
  • AUSTINSHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED – це індійська компанія, яка виконує функції комерційного та ISM-менеджера судна AMAK.
  • AMAK (IMO: 9244635) визначається як власність, у якій AUSTINSHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED має інтерес.
  • OCEANEND SHIPPING LTD – компанія на Сейшельських островах, яка є зареєстрованим власником і комерційним менеджером судна ASTERIX.
  • ASTERIX (IMO: 9181194) ідентифікується як власність, у якій OCEANEND SHIPPING LTD має інтерес.
  • IMS LTD – малайзійська компанія.
  • CHAMTANG (IMO: 9212400), VIOLET 1 (IMO: 9154000) і PETERPAUL (IMO: 9163269) ідентифікуються як власність, у якій IMS LTD має інтерес.
  • OCTANE ENERGY GROUP FZCO – компанія з ОАЕ, що займається оптовою дистрибуцією нафти та нафтопродуктів.

Вашингтон продовжує посилювати тиск на Тегеран через його ядерну програму, розвиток балістичних ракет та підтримку терористичних угруповань. У Держдепі заявили, що експорт іранської нафти здійснюється за допомогою складної мережі посередників, які використовують незаконні схеми транспортування, вводячи в оману міжнародну спільноту.

Також у відомстві підкреслили, що санкції є частиною стратегії «максимального тиску» на Іран, започаткованої адміністрацією Дональда Трампа.

Американська влада наголосила, що продовжить блокувати фінансові потоки, які можуть бути використані для підтримки тероризму або дестабілізації ситуації в регіоні.

Запроваджені обмеження відповідають виконавчим указам 13902 і 13846, які стосуються нафтового та нафтохімічного секторів Ірану. У Держдепі уточнили, що це вже другий етап санкцій, спрямованих на зупинку продажу іранської нафти, у межах кампанії максимального тиску, розпочатої після підписання Президентського меморандуму про національну безпеку.

Раніше верховний лідер Ірану Алі Хаменеї виключив можливість переговорів з адміністрацією президента США Дональда Трампа, посилаючись на минулий досвід. Про це повідомляє Financial Times.

«З таким урядом не повинно бути жодних переговорів, оскільки це не ані мудро, ані розсудливо, ані гідно», – заявив він.

Хаменеї послався на ядерну угоду 2015 року між Іраном та іншими державами, з якої Трамп вийшов у 2018 році, перш ніж запровадити жорсткі санкції проти Тегерана.

Нагадаємо, на початку лютого Трамп ввів санкції проти Ірану. Нові обмеження торкнулися кількох суден, що перевозять іранську нафту.

Водночас під час своєї першої каденції Дональд Трамп спрямовував кампанію «максимального тиску» на те, щоб за допомогою жорстких санкцій придушити економіку Ірану і примусити його укласти угоду, яка б перешкоджала програмам з розроблення ядерної та балістичної зброї.

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Теги: нафта флот Іран США Дональд Трамп санкції

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