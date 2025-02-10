Трамп повторює обіцянку взяти під контроль США Сектор Гази

«Ми прагнемо володіти Сектором Гази та переконатися, що ХАМАС не повернеться назад»

Президент США Дональд Трамп подвоїв свої плани США щодо реконструкції Гази, заявивши журналістам у неділю, що він розглядає зруйнований війною регіон як «великий об’єкт нерухомості». Про це повідомляє АР.

Виступаючи в неділю, 9 лютого Трамп повторив свою обіцянку взяти під контроль сектор Газа.

«Я налаштований на купівлю та володіння Газою. Що стосується відновлення, ми можемо передати його іншим державам на Близькому Сході, щоб вони побудували його частини. Інші люди можуть зробити це за нашої підтримки. Але ми прагнемо володіти Сектором Гази та переконатися, що ХАМАС не повернеться назад. Немає в що повертатися. Місце під знос. Решту буде знесено», – сказав він журналістам.

Трамп сказав, що арабські країни погодяться прийняти палестинців після розмови з ним і наполягав, що палестинці покинуть Газу, якщо у них буде вибір.

«Вони не хочуть повертатися в Газу. Якби ми могли дати їм дім у безпечнішому районі — єдина причина, чому вони говорять про повернення до Гази, полягає в тому, що у них немає альтернативи. Коли у них є альтернатива, вони не хочуть повертатися в Газу».

Ізраїль висловив відкритість щодо ідеї переселення населення Гази – «революційного, творчого бачення», – сказав Нетаньягу – тоді як ХАМАС, палестинці та більша частина світу відкинули це.

Єгипет заявив, що проведе надзвичайний арабський саміт 27 лютого для обговорення «нових і небезпечних подій».

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що знищить угруповання ХАМАС і поверне усіх заручників, утримуваних у Газі.

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. Як повідомлялося, що угода передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників в обмін на палестинців.

Домовленість стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США. Угода набуде чинності 19 січня.

Раніше стало відомо, що переговори про припинення вогню «завершено на 90%». Як нагадало видання, Трамп пригрозив «пеклом на Близькому Сході», якщо ХАМАС не звільнить заручників, утримуваних у Газі, до 20 січня.

До слова, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац доручив Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підготувати план, який дасть змогу жителям сектора Гази добровільно покинути анклав і виїхати в будь-яке місце, де їх погодяться прийняти.