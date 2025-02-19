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Путін намагається «переграти» Трампа у процесі перемовин – The Economist

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Путін намагається «переграти» Трампа у процесі перемовин – The Economist
The Economist: Путін робить ставку на те, що він може воювати довше, ніж Україна, або що він зможе «маневрувати» з Трампом, щоб укласти угоду, яка дозволить РФ реінтегруватися у світову економіку
фото: РБК

«Поки Трамп розглядає ці переговори як спосіб покласти край війні, Путін бачить у них етап більшого конфлікту»

Не дивлячись на початок перемовин між США та РФ в Саудівській Аравії, очільник Сполучених Штатів Дональд Трамп, ймовірно, не має чіткого плану для припинення російсько-української війни. І саме така ситуація із невизначеністю цілком влаштовує російського диктатора Володимира Путіна, пише The Economist.

Американський чиновник зазначив, що поки Трамп розглядає ці переговори як спосіб покласти край війні, Путін бачить у них етап більшого конфлікту, каже американський чиновник. Російський диктатор вважає, що він має більшу стійкість, ніж Україна чи НАТО. 

Зазначається, що будь-яка оцінка переговорної позиції Росії повинна починатися з військової ситуації, але її армія демонструє жахливі результати: повільні просування на фронті, високі втрати військових.

«Росіяни втратили тисячі одиниць військової техніки без можливості відновлення, а їхня економіка суттєво просідає з кожним місяцем війни. Така вразливість спонукає, декого на Заході вважати, що зараз найгірший час для Америки йти на швидкі поступки Кремлю. Навіть якщо Захід не може надати Україні залізні гарантії безпеки, він може зберегти санкції, щоб стримувати Росію. Але Трамп зосереджений на виконанні своєї обіцянки швидко закінчити війну, а не на тому, щоб роками стримувати Росію», – йдеться у статті.

Аналітики наголошують, що основні вимоги Путіна залишаються незмінними: позаблокова Україну, чиї сили обмежені за розміром і оснащенням, визнання Криму і чотирьох інших частково окупованих українських областей частиною Росії.

«Найголовніше, як заявив Путін у червні 2024 року, – він хоче «остаточного врегулювання», яке б зняло західне ембарго з РФ і дозволило б їй відновити свою армію. Навіть якщо гаряча війна закінчиться, Путін продовжуватиме намагатися підірвати Європу і відновити сферу впливу Росії», – пише The Economist.

За словами Стіва Ковінгтона, радника Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, мета російського диктатора – «розбити Україну і зруйнувати порядок, що склався після 1945 року під проводом США».

«Як заявив Путін своїм дипломатам минулого року, «вся система євроатлантичної безпеки руйнується на наших очах». Європа «маргіналізується в глобальному економічному розвитку, і втрачає міжнародний авторитет і культурну ідентичність». Йому, безсумнівно, було приємно почути, як 15 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки віце-президент США Джей Ді Венс повторив цю заяву», – йдеться у матеріалі.

Наголошується, що з одного боку Трамп має рацію, бажаючи «зупинити вбивства». Але це спрацює лише за умови, якщо припинення вогню дозволить Україні відбудуватися, призведе до збільшення витрат на оборону в Європі і збереже певні санкції проти російської економіки, наголошують експерти.

«Однак Путін робить ставку на те, що він може воювати довше, ніж Україна, або що він зможе «маневрувати» з Трампом, щоб укласти угоду, яка дозволить Росії реінтегруватися у світову економіку, зробить Україну розділеною і напівзруйнованою державою і залишить Європу надто приголомшеною, щоб захистити себе», – йдеться у висновку статті. 

Нагадаємо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася. Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що делегації США та РФ в Ер-Ріяді обговорили майбутнє економічне співробітництво, включаючи світові ціни на енергоносії.

Зауважимо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Згодом президент наголосив, що Україна ніколи не піде на ультиматуми Російської Федерації.

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Теги: економіка переговори втрати диктатор Україна Дональд Трамп Європа путін війна санкції росіяни

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