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Після поїздки в РФ спецпредставник Трампа заявив, що «розвинув дружбу» з Путіним

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Після поїздки в РФ спецпредставник Трампа заявив, що «розвинув дружбу» з Путіним
В інтерв'ю Sky News в кулуарах інвестиційної конференції Віткофф заявив, що погоджується з критикою Трампа у бік президента України Володимира Зеленського
фото: thisisbeirut.com

«Це була чудова поїздка. Я провів багато часу з президентом Путіним, розмовляв, розвивав дружбу, відносини з ним»

Спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що у нього виникла «дружба» з російським диктатором Володимиром Путіним після відвідин Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Віткофф відвідав Москву минулого тижня, щоб забрати ув'язненого в Росії вчителя Марка Фогеля, якого засудили до 14 років колонії за нібито контрабанду наркотиків.

Спецпредставник президента США на інвестиційному форумі в Маямі заявив, що у нього зав'язалася дружба з Путіним під час поїздки.

«По-перше, я мав підтримку президента Трампа, що дуже важливо. По-друге, у нас дуже хороші відносини з саудівцями... Вони запевнили нас, що це реально... і для мене це стало вартим поїздки. І ми поїхали. І це була чудова поїздка. Я провів багато часу з президентом Путіним, розмовляв, розвивав дружбу, відносини з ним, і це призвело до того, що Марк сів у літак», – сказав Віткофф.

В інтерв'ю Sky News в кулуарах інвестиційної конференції Віткофф заявив, що погоджується з критикою Трампа у бік президента України Володимира Зеленського. «Я думаю, що я згоден з президентом Трампом, у нього дуже гостре відчуття того, що необхідно зробити для створення тривалого миру між Росією та Україною», – додав він.

Нагадаємо, спеціальний посланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф 11 лютого відвідав Москву, аби забрати американця Марка Фогеля, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків. Про це у соцмережі X повідомив радник президента США з національної безпеки Майк Волц та йдеться у новині New York Times.

«Президент Трамп, Стів Віткофф і радники президента провели переговорипро обмін, який є проявом доброї волі з боку росіян», – заявив Волц. Згодом обраний президентом США на посаду спеціального посланника у справах із заручниками Адам Бьолер у коментарі CNN заявив, що США звільнили ув'язненого Росією американського вчителя Марка Фогеля. Нині він уже перебуває на території Сполучених Штатів. 

Нагадаємо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася. Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що делегації США та РФ в Ер-Ріяді обговорили майбутнє економічне співробітництво, включаючи світові ціни на енергоносії.

Зауважимо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

До слова, Російська Федерація і Сполучені Штати Америки домовилися відновити штат посольств у Москві та Вашингтоні. За словами держсекретаря США Марка Рубіо, таке рішення пов'язане з тим, аби «нормалізувати можливості працювати». Держсекретар США додав, що Трамп не зможе дотримати обіцянок, якщо не вдасться нормалізувати канали дипломатичних комунікацій.

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Теги: літак Україна президент радник соцмережі США путін Стів Віткофф

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