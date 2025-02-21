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Стівен Кінг назвав Трампа та Маска зрадниками

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Стівен Кінг назвав Трампа та Маска зрадниками
Стівен Кінг підтримав Україну і виступив проти російської агресії
фото: x.com/StephenKing

Стівен Кінг підтримав Україну і виступив проти російської агресії відразу ж, 24 лютого 2022 року

Відомий американський письменник Стівен Кінг різко висловився щодо президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і мільярдера Ілона Маска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Кінга.

У соціальній мережі Х на своїй сторінці американський письменник та «король жахів» Стівен Кінг опублікував допис, в якому зазначив, що Трамп і Маск є прихильниками російського диктатора Путіна.

Він написав, що Трамп зрадник та обожнює Путіна разом з Ілоном. А Маска це стосується вдвічі більше.

Під дописом Кінга користувачі активно обговорюють позицію письменника. Хтось з ним погоджується, а хтось засуджує. Ймовірно, Кінг таким чином відповів на останні заяви Трампа і Маска щодо Зеленського та України.

Варто зазначити, що Стівен Кінг підтримав Україну і виступив проти російської агресії відразу ж, 24 лютого 2022 року. Кінг заявив, що він не видаватиме книги в РФ. Він регулярно нагадує світові про Україну і прямо говорить, що всім варто розуміти, хто стоїть за повномасштабною війною – Росія і Путін. 

Нагадаємо, що американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни».

Трамп наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

До слова, Ілон Маск відзначив візит російської делегації в Ер-Ріяд (Саудівська Аравія). Він назвав їх компетентним керівництвом. «Ось так має виглядати компетентне керівництво», – написав Маск.

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Теги: Дональд Трамп Ілон Маск письменник Стівен Кінг

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