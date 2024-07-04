Ізраїль та ХАМАС наблизилися до нової угоди про мир – The Times of Israel

Ізраїль каже, що вивчає останні зауваження ХАМАСу щодо угоди про припинення вогню в Газі

Ізраїль отримав чергові пропозиції палестинського руху ХАМАС щодо угоди про припинення вогню, вони можуть наблизити до укладення угоди. Про це пише The Times of Israel з посиланням на ізраїльські джерела.

«У заяві, поширеній офісом прем'єр-міністра, йдеться, що посередники передали ізраїльським учасникам перемовин зауваження ХАМАСу щодо рамкової угоди щодо заручників. Ізраїль оцінює зауваження і передасть свою відповідь посередникам», – йдеться у публікації.

Пізніше ХАМАС підтвердив, що подав свої останні вимоги, опублікувавши заяву про те, що він «прагне досягти угоди про припинення війни, і наше спілкування з посередниками триває». «Ми обмінялися деякими ідеями з посередниками з метою припинення війни та повного виходу із Сектору Гази», – заявили представники ХАМАСу стверджуючи, що вони «гнучкі у своїх вимогах», тоді як Ізраїль «намагається обдурити та ухилитися».

За словами співрозмовника видання, ця пропозиція дозволить сторонам розпочати детальні переговори для досягнення угоди. Джерело The Times of Israel зазначає, що нова пропозиція стосується пункту про поновлення бойових дій у разі порушення умов угоди. Ізраїль хоче залишити розпливчасте формулювання, тоді як ХАМАС наполягає на забороні відновлення вогню після закінчення першої фази угоди, яка має тривати шість тижнів.

Пресслужба ХАМАСу раніше повідомила, що голова політбюро угруповання Ісмаїл Ханія провів переговори з катарськими та єгипетськими посередниками. Їхні результати він назвав «позитивними».

«Понад шість місяців переговорів, які проводилися разом посередниками, включаючи США, Катар і Єгипет, знову і знову не змогли допомогти сторонам дійти до угоди, яка передбачає звільнення 116 заручників, викрадених 7 жовтня, і які, як вважається, залишаються в полоні в Газі, перемир'я або припинення вогню під час бойових дій у Газі. А також звільнення сотень палестинських ув'язнених», пишуть журналісти The Times of Israel.

Нагадаємо, попереднє і поки що єдине перемир'я Ізраїлю та ХАМАС тривало сім днів – з 24 листопада по 1 грудня. Сторони двічі продовжували перемир'я після чотирьох чотирьох днів. За цей час бойовики відпустили 100 ізраїльських заручників.

До слова, ізраїльські генерали хочуть припинення вогню в Секторі Гази, навіть якщо ісламістське угруповання ХАМАС залишиться при владі на певний час. Військове керівництво вважає, що перемирʼя було б найкращим способом звільнити з полону ХАМАС приблизно 120 ізраїльтян та наростити військову спроможність. Не зважаючи на бажання військових припинити вогонь у Газі, премʼєр-міністр країни Біньямін Нетаньягу виступає проти перемирʼя, яке дозволить терористам ХАМАС зберегти свою владу.