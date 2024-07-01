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Байден зробив заяву після невдалого виступу на дебатах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Байден зробив заяву після невдалого виступу на дебатах
Дружина Байдена могла відмовити його балотуватись на посаду президента
фото із відкритих джерел

Результати дебатів проти Дональда Трампа змусили президента Байдена серйозно замислитись щодо подальшої участі у перегонах 

Президент США Джо Байден заявив, що продовжить брати участь у президентських перегонах, незважаючи на невдалий виступ на дебатах. Про це пише Bloomberg.

«Я розумію стурбованість дебатами. Я розумію. Я провів не чудову ніч», – сказав глава держави на заході щодо збору коштів на передвиборчу кампанію. За словами президента, він не став би балотуватися, «якби не вірив, що зможе перемогти».

Дружина президента Джилл Байден, виступаючи на благодійному заході у Грінвіч-Віллідж, заявила, що повністю підтримує свого чоловіка. «Послухай, Джо, ми не дозволимо 90 хвилинам визначити ті чотири роки, що ти був на посаді президента», – наводить агентство слова дружини, які вона сказала Байдену після дебатів. 

Водночас, як пише видання, ключові демократи  ведуть «серйозні» переговори про те, як реагувати на результати публічної зустрічі Трампа і Байдена і  навіть згуртувалися навколо переобрання Джо Байдена, оскільки опитування показало, що його погані результати в дебатах проти Дональда Трампа минулого тижня змусили американців скептично поставитися до здатності президента керувати.

Конгресмен Джим Клайберн, критично важливий союзник, який допоміг повернути  кандидатуру Байдена на виборах у 2020 році, сказав, що хоча після дебатів серед членів Палати представників «були певні побоювання», Байден «має продовжувати хизуватись своїм віковим рекордом» на контрасті із Трампом.

Напередодні Axios повідомляв, що Байден може залишити президентські перегони, якщо таке рішення ухвалять його близькі родичі та радники.

За даними джерел, на ситуацію може вплинути дружина глави держави Джилл, його молодша сестра Валері Байден, друг сім'ї Тед Кауфман та невелика група радників із Білого дому. Цей «кухонний кабінет» існує десятиліття та «визначає всі рішення в житті та президентстві Байдена», стверджують співрозмовники видання.

За їхніми словами, ці люди розуміють, що теледебати «були катастрофою», але думають, що надія все ж таки є. Вона пов'язана з тим, що 81-річний Байден має набагато більше шансів перемогти Дональда Трампа, ніж віце-президент Камала Харріс.

Президент США Джо Байден на передвиборчому заході в Північній Кароліні теж прокоментував закиди в поганому виступі на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши критику у свій бік. Байден скаазв, що знає, як «виконувати роботу» американського президента, а «коли тебе збивають з ніг, ти підіймаєшся».

Згідно з опитуваннями телеканалу CNN, за підсумками дебатів глядачі  віддали  перевагу Трампу: за нього проголосували 67% американців, тоді як за Байдена – 33%. При цьому в Демократичній партії виступ чинного президента оцінили як провал і почали активно шукати йому заміну, оскільки голос, постійні запинки і дезорієнтація Байдена, що сів, підставили під сумнів його здатність керувати країною. 

До слова, європейські країни занепокоєні поверненням колишнього президента США Дональда Трампа до Білого дому й пов’язаними з цим ризиками – як щодо війни в Україні, так загальноєвропейської безпеки та торгівлі між ЄС та США. Страх Європи посилили провальні для президента США Джо Байдена дебати. 

Читайте також: Американські виборці не бачать у Трампі загрози демократії і верховенству права – опитування

 

Теги: Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США президент дружина дебати Камала Харріс Джилл Байден переговори

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