США провели розслідування щодо поведінки конгресвумен з України

У відповідь на повідомлення про розслідування Спартц сказала, що «не розуміє, про що йдеться»

Приводом для розслідування стали скарги про «загальну токсичність» і «лють» республіканки

Комітет з питань етики Палати представників Конгресу США провів попереднє розслідування щодо поведінки конгресвумен українського походження Вікторії Спартц із персоналом у відповідь на численні скарги. Про це пише Politico.

Приводом для розслідування стали скарги про нібито «зловживання», «загальну токсичність» і «лють» республіканки від штату Індіана. Про це розповіли нинішній помічник і колишній її помічник, вони подали скарги і з ними зв'язалися слідчі.

Помічники, які побажали залишитися анонімними через страх помсти з боку Спартц, заявили, що неспокійна поведінка Спартц продовжується і досі. За останні кілька тижнів вона запровадила скорочення заробітної плати на десятки тисяч доларів для деяких співробітників, що відбулося на тлі її постійних скарг на роботу своїх підлеглих.

У квітні Спартц надіслала співробітникам записку, в якій забороняла їм спілкуватися з журналістами Politico, що шукали інформацію про її офіс.

У вівторок її керівник апарату Патрік Слоуінскі подав у відставку, пропрацювавши на цій посаді менше місяця, за словами людини, знайомої з цією справою. Він відмовився від коментарів. Майкл Стівенс, який був директором з комунікацій Спартц з січня, також подав у відставку у вівторок ввечері, за словами тієї ж особи.

У відповідь на повідомлення про розслідування комісії з етики Спартц сказала, що «не розуміє, про що ви говорите».

На праймеріз минулого місяця Спартц перемогла вісьмох конкурентів – у тому числі представника штату Чака Гудріча, який перевершив її майже три до одного. Гудріч критикував ставлення Спартц до персоналу, називаючи її «найгіршим босом номер один у всьому Конгресі».

«Маніакальна поведінка. Вона кричить і лається, називаючи їх дебілами та ідіотами. Зі слів співробітників, Вікторія Спартц уникала їхнього звільнення, натомість знущалася над ними, поки вони не йшли самі», – йдеться у рекламі Гудріча.

Судячи з того, що розповіли Politico шість нинішніх і колишніх помічників за останні місяці, її поведінка з тих пір практично не змінилася. Двоє згаданих раніше осіб, які також залишилися анонімними, розповіли про випадки словесних образ слідчим з питань етики.

Як пише Politico, два терміни перебування Спартц у Конгресі були відзначені високою плинністю кадрів, гострою критикою президента України Володимира Зеленського і, зрештою, її відмовою від підтримки допомоги Україні, країни, де вона народилася.

Раніше українка за етнічним походженням, конгресвумен від Республіканської партії США Вікторія Спартц заявила про те, що не голосуватиме за сенатський пакет допомоги для України. Запропонований Сенатом пакет передбачає фінансову допомогу у розмірі $60 млрд.

Нагадаємо, конгресвумен вже не вперше дивує українців. Раніше Вікторія Спартц проголосувала проти виділення Україні додаткових $12,3 млрд від США.

Також Спартц відома публічною критикою київського уряду, і закликами президента Володимира Зеленського звільнити керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Вона говорила про наявність «різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією».