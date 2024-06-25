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Україна буде на відстані трьох кроків до повного членства в ЄС – Кулеба

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україна буде на відстані трьох кроків до повного членства в ЄС – Кулеба
Глава МЗС наголосив, що вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи
фото: Дмитро Кулеба/Facebook

Першим кроком буде висновок Єврокомісії про успішне завершення переговорів та досягнення Україною відповідності критеріям вступу

Після завершення переговорів про вступ до ЄС Україна буде в трьох кроках до повноправного членства в Євросоюзі. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Трьома кроками будуть:

  1. Висновок Єврокомісії про успішне завершення переговорів та досягнення Україною відповідності критеріям вступу.
  2. Рішення про підписання Угоди про вступ України до ЄС.
  3. Ратифікація угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі.

Глава МЗС наголосив, що вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи.

У вівторок, 25 червня, у Люксембурзі європейські міністри мають затвердити текст безпекової угоди між Україною і ЄС на засіданні Ради Євросоюзу із загальних питань.

До слова, Україна та Європейський союз можуть підписати угоду про гарантії безпеки вже найближчими днями. Очікується, що це станеться 26 червня.

Як повідомлялося, майбутня безпекова угода між Євросоюзом і Україною фіксує форми допомоги у сфері безпеки та оборони, а також механізм консультацій у разі майбутньої агресії. Про це пише Reuters, ознайомившись з проєктом безпекової угоди. Як відомо, посли ЄС погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та Євросоюзом у продовження декларації G7 про гарантії безпеки. Угоду планують фіналізувати до кінця червня.

Також президент Володимир Зеленський анонсував «амбітну» безпекову угоду з Польщею.

Раніше президент України та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників. Кремль не забарився з реакцією.

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Теги: Україна Європейський союз переговори Дмитро Кулеба

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