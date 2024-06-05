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Євросоюз запросив Ізраїль на переговори щодо Сектора Гази

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Євросоюз запросив Ізраїль на переговори щодо Сектора Гази
Жозеп Боррель запросив голову МЗС Ізраїлю взяти участь у засіданні двосторонньої Ради асоціації
фото: Depositphotos

Раніше лідери «Групи семи» підтримали план припинення вогню в Секторі Гази

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель запросив голову МЗС Ізраїлю взяти участь у засіданні двосторонньої Ради асоціації для обговорення відносин на тлі подій у Секторі Гази. Про це Боррель повідомив у X.

Дипломат зазначив, що після домовленості минулого тижня на засіданні Ради міністрів закордонних справ «надіслав запрошення міністру закордонних справ Ізраїлю Ісраелю Кацу на спеціальне засідання Ради асоціації ЄС-Ізраїль».

Ізраїль ще має прийняти запрошення, й наразі невідомо, чи він це зробить.

Нагадаємо, лідери «Групи семи» підтримали план припинення вогню в Секторі Гази, який представив президент США Джо Байден

Нагадаємо, президент США Джо Байден повідомив, що Ізраїль зробив пропозицію, яка включає припинення вогню в Секторі Гази, виведення з нього ізраїльських військ і звільнення всіх заручників. Повідомляється, що ініціатива була передана Катаром ХАМАСу. Пропозиція складається з трьох етапів:

  1. Етап триватиме шість тижнів, включно з повним припиненням вогню, виведенням ізраїльських військ з усіх населених пунктів Гази та звільненням літніх, поранених і жінок-заручниць в обмін на звільнення ув'язнених ХАМАСу.
  2. Етап – остаточне припинення бойових дій. США, Єгипет і Катар забезпечать підтримку переговорів.
  3. Етап – почнеться масштабна фаза відновлення Гази, і всі заручники будуть звільнені.

Як повідомлялося, Ізраїль погодиться на нове перемир’я у Секторі Гази у разі звільнення всіх заручників.

Зазначимо, що 24 травня Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалив рішення, що Ізраїль має припинити військову операцію в Рафаху. У суді заявили, що наступ ЦАХАЛ у цьому місті може «створити для палестинців у секторі Газа умови життя, здатні призвести до їхнього повного чи часткового фізичного знищення».

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Теги: МЗС Ізраїль Сектор Гази Боррель

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