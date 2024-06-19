Ізраїль затвердив план наступу на Ліван

ЦАХАЛ ухвалив рішення про продовження підвищення боєздатності військ у польових умовах

Ізраїль пригрозив «Хезболлі» знищенням

Ізраїльське військове командування затвердило план наступу на Ліван. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram та The Times of Israel.

Голова Північного командування ЦАХАЛу генерал-майор Орі Гордін та голова Оперативного управління генерал-майор Одед Басюк провели спільну оцінку ситуації на півночі Ізраїлю.

«У рамках оцінки ситуації було схвалено та затверджено оперативні плани наступу на Ліван, а також ухвалено рішення про продовження підвищення боєздатності військ у польових умовах», – повідомляє ЦАХАЛ.

При цьому міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац наголосив, що його країна «близька до того моменту, щоб змінити правила гри» проти «Хезболли» та Лівану.

«У тотальній війні «Хезболла» буде знищена, а Ліван сильно постраждає», – наголосив чиновник.

Нагадаємо, 12 червня ізраїльські військові зафіксували запуск 90 ракет з боку Лівану, повідомила пресслужба Армії оборони країни. Ліванці завдали потужного обстрілу по північних районах Ізраїлю.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з членами кабінету політичної безпеки 16 червня оголосив про розпуск військового кабінету.