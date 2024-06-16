Армія Ізраїлю звинуватила ХАМАС у найбільш смертоносному нападі за останні місяці

Вибух у Рафаху забрав життя восьми ізраїльських бійців

Бойовики ХАМАСу вдарили по півдню Сектора Гази, унаслідок чого загинули восьмеро ізраїльських військових. Армія Ізраїля назвала це найбільш смертоносним нападом на свої сили за останні місяці. Про це повідомило Politico.

Вибух стався учора, 15 червня, в Рафаху, південному місті, яке Ізраїль назвав останнім великим оплотом палестинського терористичного угруповання ХАМАС. На початку травня туди було введено наземні війська.

«Вони знали, що їм, можливо, доведеться пожертвувати своїм життям, але вони зробили це, щоб ми могли жити в цій країні. Я вітаю їх і обіймаю їхні сім’ї», – написав міністр закордонних справ Ізраїля Ізраїль Кац у соцмережі X.

На думку видання, ця атака, ймовірно, призведе до активізації ізраїльських протестувальників, які виступають за припинення вогню. Зазначається, що випадок трапився під час сплеску обурення в ізраїльському суспільстві через звільнення від військової служби для ультраортодоксів.

Як відомо, Ізраїль розпочав повітряне та наземне вторгнення до Гази у відповідь на атаку ХАМАСу та інших бойовиків 7 жовтня, унаслідок якої загинули близько 1200 людей, терористи взяли в заручники приблизно 250 осіб.

Нагадаємо, що наприкінці травня Ізраїль вніс нову пропозицію щодо припинення вогню в секторі Газа, яка передбачає виведення ізраїльських військ та звільнення ХАМАСом всіх заручників.

11 червня Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію США з викладеним раніше Джо Байденом поетапним планом припинення вогню в Секторі Гази. «За» проголосували 14 країн. Утім, угруповання ХАМАС відхилило пропозицію про звільнення заручників, представлену Байденом.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Вони обговорили пропозицію президента США зі встановлення миру в Секторі Гази, звільнення заручників та безпеки у регіоні. Про це повідомив Держдепартамент США. Держсекретар підкреслив непохитну відданість США безпеці Ізраїлю, зокрема гарантуючи, що події 7 жовтня ніколи не повторяться.