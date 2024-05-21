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Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Уночі в Харкові пролунала серія вибухів
фото ілюстративне

Унаслідок ворожої атаки шахедами Харкова постраждали кілька приватних будинків

У ніч на 21 травня ворог вдарив по Харкову. В Ірані обрано дату виборів нового президента. Декілька країн приєдналися до німецької ініціативи пошуку ППО. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 21 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

Атака на Харків

У ніч на 21 травня в Харкові пролунала серія вибухів. Очевидці повідомили, що після вибухів у Харкові виднілася пожежа.

У результаті нічної ворожої атаки постраждали чотири людини. В усіх постраждалих – гостра реакція на стрес. Допомогу було надано на місці.

«Внаслідок ворожої атаки шахедами Харкова маємо кілька постраждалих приватних будинків. Там пожежі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери», – розповів Ігор Терехов.

За словами мера міста, є попередня інформація про удар по одному з улюблених місць відпочинку містян.

В Ірані обрано дату виборів нового президента

Позачергові президентські вибори в Ірані відбудуться 28 червня. Про це повідомляє іранське державне агентство IRNA.

«Вивчивши терміни виборчого процесу, очільники гілок влади визначили 28 червня як дату проведення виборів для визначення нового президента», – йдеться у повідомленні.

Реєстрація кандидатів відбуватиметься з 30 травня по 3 червня, а період передвиборчої кампанії – з 12 по 27 червня.

Конституція Ісламської Республіки Іран передбачає формування ради для управління виконавчими справами країни терміном на 50 днів та підготовку до президентських виборів.

Декілька країн приєдналися до німецької ініціативи пошуку ППО

Декілька держав на 22-му засіданні Контактної групи з питань оборони України висловили підтримку ініціативі Німеччини з пошуку засобів ППО для України. Про це повідомило німецьке Міноборони у X.

Зазначається, що ініціативу з пошуку ППО для Києва профінансують Бельгія, Данія, Канада, Нідерланди та Норвегія.

Водночас Бельгія, Велика Британія, Іспанія, Литва, Румунія, США та Франція пообіцяли допомогти обладнанням і ракетами, ймовірно, не обов’язково в межах ініціативи Німеччини. 

Також бажання приєднатись до ініціативи висловила Латвія.

Нетаньягу відреагував на запит про свій арешт

Рішення прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана вимагати ордерів на арешт лідерів Ізраїлю є моральною образою історичного масштабу. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

«Обурливе рішення прокурора МКС Каріма Хана вимагати ордерів на арешт демократично обраних лідерів Ізраїлю є моральною образою історичного масштабу. Це кине вічну ганьбу на міжнародний суд», – сказав Нетаньягу.

Прем'єр заявив, що «абсурдний і фальшивий» ордер головного прокурора МКС спрямований проти всієї держави Ізраїль. Він сказав, що «з огидою» відкидає заяву головного прокурора МКС Каріма Хана, називаючи її «повним спотворенням реальності». За його словами, це є прикладом «нового антисемітизму», який перемістився з університетських кампусів до Гааги.

ЗМІ розкрили плани наступальної операції РФ на Харківщині

У рамках наступальної операції у Харківській області, російські війська планували частково оточити Харків і встановити над містом вогневий контроль. Про це з посиланням на «отримані військові плани» пише The Economist.

За даними видання, операція нібито була запланована на 15-16 травня, але її перенесли майже на тиждень раніше з невідомих причин.

Зазначається, що окупанти начебто «визначили два напрямки» атаки по обидва боки водойми. Зокрема, наступ на західному напрямку мав бути спрямований на те, щоб вивести російські війська в радіус артилерійської досяжності до Харкова біля села Борщова. Втім їх зупинила 92-га бригада, яка відкинула окупантів на 10 кілометрів від початкової мети.

Також, як пише The Economist, на Вовчанському напрямку план окупантів полягав у тому, щоб прорватися до селища Печеніги.

Теги: пожежа ворог військові арешт Міноборони Ізраїль вибори міністр окупанти наступ

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